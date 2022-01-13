撤镇设街道，洛龙区三个街道今日挂牌【视频】

9月15日，洛龙区李楼镇、安乐镇、丰李镇撤镇改设街道揭牌仪式在相关街道办事处举行，标志着李楼、安乐、丰李三地以街道的新角色，开启新征程。

9月15日，洛龙区李楼镇、安乐镇、丰李镇撤镇改设街道揭牌仪式在相关街道办事处举行，标志着李楼、安乐、丰李三地以街道的新角色，开启新征程。

李楼街道位于洛阳市东南部，总面积36.6平方公里，位列洛龙区首位，下辖26个行政村，38个自然村，人口6.2万余人，是著名的“蔬菜之乡”“挂面之乡”“轴承滚子之乡”。安乐街道地处洛龙区北侧，辖区面积12.8平方公里，辖11个村改居社区、1个城市社区，户籍人口3.8万人，流动人口约6万人。丰李街道位于洛阳市西南部，是著名的“建筑之乡”，现辖面积34.3平方公里，下辖16个社区157个居民组，常住人口5.4万余人。