洛阳上半年生产领域7大类产品抽查结果出炉

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，该局委托洛阳市质量计量检测中心对全市范围内生产领域建筑装饰装修材料、农业生产资料等7大类产品进行市级监督抽查。
今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，该局委托洛阳市质量计量检测中心对全市范围内生产领域建筑装饰装修材料、农业生产资料等7大类产品进行市级监督抽查。
今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，该局委托洛阳市质量计量检测中心对全市范围内生产领域建筑装饰装修材料、农业生产资料等7大类产品进行市级监督抽查，共抽取133家生产企业348批次的产品，目前结果已经出炉，其中22批次产品不符合标准要求，产品抽查不符合标准要求发现率为6.32%。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李荣前)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605