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洛阳上半年生产领域7大类产品抽查结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 17:26

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，该局委托洛阳市质量计量检测中心对全市范围内生产领域建筑装饰装修材料、农业生产资料等7大类产品进行市级监督抽查，共抽取133家生产企业348批次的产品，目前结果已经出炉，其中22批次产品不符合标准要求，产品抽查不符合标准要求发现率为6.32%。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李荣前)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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