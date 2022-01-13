把LED“背”身上，洛阳老城警方的创意“亮”了

眼下，为增加群众安全感，有效震慑违法犯罪行为，洛阳市公安局老城公安分局巡特警大队着警用LED背心，在十字街周边开展夜间巡逻工作，受到居民和游客称赞。

“不打架，防扒窃，慎转账”“老城公安提醒你，手机钱包手里拿，放在包里容易被扒”……眼下，为增加群众安全感，有效震慑违法犯罪行为，洛阳市公安局老城公安分局巡特警大队着警用LED背心，在十字街周边开展夜间巡逻工作，受到居民和游客称赞。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏 摄影报道）