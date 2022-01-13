9月17日起，凯旋路解放路口中心围挡施工

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息：接市相关部门通知，凯旋路人防改造一期交通疏解工程将于2022年9月17日起进行围挡实验。 刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息：接市相关部门通知，凯旋路人防改造一期交通疏解工程将于2022年9月17日起进行围挡实验。 本次围挡占用凯旋路解放路口中心区域，围挡宽度18.2m，长32.5m，围挡面积5824㎡，施工周期3个月。解放路南北向直行车辆从围挡东西两侧绕行，其余原有机动车道不变。 温馨提示：广大驾驶员及市民朋友，请按照交通标志的指示和现场保通人员的指引，自觉遵守交通规则通行。施工给您的出行带来不便，敬请谅解。 特此公告 洛阳交警西工大队 2022年9月15日 ⑥