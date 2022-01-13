怎么能快速拿到核酸检测结果？洛阳市卫健委回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我于9月12日18时左右在社区医院做的核酸检测，第二天早上8时还没出结果，一般多久能出结果？急着乘坐高铁出行，怎么才能快速拿到核酸结果？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我于9月12日18时左右在社区医院做的核酸检测，第二天早上8时还没出结果，一般多久能出结果？急着乘坐高铁出行，怎么才能快速拿到核酸结果？

洛阳市卫健委回复：我市各个医疗机构核酸检测结果都在规定时间内出具并上传，由于医疗机构数据上传至平台到豫事办等能够查询到检测结果中间有延迟，因此核酸检测混检一般24小时后可以在豫事办等查询平台查询到结果，如果您由于出行、考试等特殊情况需要尽快拿到检测结果，建议您选择做单检。

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