洛阳80岁退休农机工程师和他的“田园梦”

“我一直有一个‘田园梦’。”14日，在洛阳市高新区三山社区，80岁的姚延斌说，自己是一名农机领域的高级工程师，无论是对于专业、工作的选择，还是养花、种菜的爱好，都出于自己的这个“田园梦”。

姚延斌在为植物浇水

“我一直有一个‘田园梦’。”14日，在洛阳市高新区三山社区，80岁的姚延斌说，自己是一名农机领域的高级工程师，无论是对于专业、工作的选择，还是养花、种菜的爱好，都出于自己的这个“田园梦”。

姚延斌说，自己从小就对农业、农村相关的知识很感兴趣，填报大学志愿时，特意选择了农业机械设计与制造工艺专业，毕业后也“顺理成章”地到了中国一拖工作，专门负责设计农业机械。专业与工作的原因，让他少不了与农作物打交道，各种植物适合怎样的机械结构去作业，他都了然于胸，一来二去，对植物的兴趣也愈发浓烈。“能将兴趣与工作结合，是一种幸运。”姚延斌说。

“这个房子是我自己设计的，专门设计了养植物的区域。”姚延斌说，他当前住的房子是1995年，自己亲手设计画图并建造施工完成的。此前，他一家四口人住在邻近工厂的家属院中，空间比较小，只能在阳台上种植少量盆景，他对此感到“不过瘾”。借着老家盖房子的时机，他亲手设计了这栋房子，并特意为自己留了一片小天地，用以满足自己的“田园梦”。

“田园”一角

登上姚延斌家的天台，紫荆、玻璃翠、仙人球、菊花、月季等植物、花卉一片绿意，很是惹眼，而更为姚延斌自豪的则是他的几片“自留田”。“田间”分别种着菠菜、生菜、苋菜、红薯、香菜、大葱、石榴等蔬菜水果，品类十分丰富。“有了‘自留田’，不逛菜市场。”姚延斌打趣地说，平时自己想吃什么，就来这里“薅”，这个天台不仅为一家人的餐桌一年四季提供应季蔬菜，还让一家人随时都可以看到养眼的盆栽、鲜花来赏心悦目。“一个阳台把家里的物质与精神娱乐需求都解决了。”