洛阳市中等职业学校教学工作会议召开

昨日，全市中等职业学校教学工作会议在市教育局召开，会议旨在深入贯彻全国、省职业教育大会精神，认真落实新修订的《中华人民共和国职业教育法》，传达全省职业院校教学工作会议精神。会议总结了我市职业教育教学工作成就，分析了新时期教学工作面临的新形势、新任务，并部署今后一个时期全市职业教育教学工作。

昨日，全市中等职业学校教学工作会议在市教育局召开，会议旨在深入贯彻全国、省职业教育大会精神，认真落实新修订的《中华人民共和国职业教育法》，传达全省职业院校教学工作会议精神。会议总结了我市职业教育教学工作成就，分析了新时期教学工作面临的新形势、新任务，并部署今后一个时期全市职业教育教学工作。

会议剖析了现阶段我市职业教育面临的主要问题，从落实立德树人根本任务、切实加强专业建设、深化校企合作、创新思路推进“三教”改革、完善教学保障机制和规范职业学校办学行为六个方面对下一步全市职业院校教学工作进行了安排。要求各学校一要思想认识到位。要重点加强教务部门的组织建设，回归教学管理的主业，把职业教育的新理念、新精神、新要求贯彻落实到日常教学工作中；要深化教学组织模式、人才培养方式和质量评价体系等方面的综合改革；要积极开展“双论证”工作，切实找准办学定位、明确发展方向、优化专业结构，把牢教学质量生命线。二要查摆问题到位。各学校要对本单位的教学工作进行一次全面摸底调研，重点在专业结构、校企合作、学生实习、教学质量、校园安全等方面梳理问题、排查风险。三要工作落实到位。各学校要切实把教学工作摆到核心位置，按照会议的安排，结合自身实际，将任务目标层层分解，切实抓早、抓细、抓实、抓出成效，确保国家和我省关于职业院校教学改革的各项决策部署落地落实、取得实效。

会上，新安县职业高中、栾川县中等职业学校、伊川县中等职业学校、洛阳市中医药学校、洛阳市中等职业学校的代表分别就技能大赛、升学、校企合作、实习实训、岗课赛证等方面进行交流发言。（洛报融媒·洛阳网记者 张艳 通讯员 孙莹菲）