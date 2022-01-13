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楼下垃圾无人清运？社区已积极采取措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:52

　　近日，西工区行署路8号院9号楼的居民因楼下的垃圾无人清运而发愁。

　　昨日上午，记者在该小区9号楼下看到，两个垃圾桶被塞得满满当当，旁边还堆积了不少垃圾。

　　“以前，有人专门负责清运垃圾，不知道为什么，近期没人清运了。”9号楼的一名居民说。

　　随后，记者来到西工区王城路街道办事处行署路社区。社区的一名工作人员说，行署路8号院9号楼1、2单元以前一直由我市一个市直单位负责管理。2019年，该单位不再管理后，9号楼1、2单元的垃圾由居民自己出资雇人清运。

　　“当时，支付给垃圾清运人员的费用是楼上一名居民负责向其他居民收取的，这名居民搬走了，现在没人负责收取垃圾清运费了，垃圾清运人员收不到钱，于是在近期停止了垃圾清运工作。”该工作人员说。

　　该工作人员说，社区得知此事后，不断与居民、垃圾清运人员沟通，想办法解决此事。“目前，我们已联系好9号楼的一名热心居民，由他负责收取和支付垃圾清运费。在此过程中，我们会尽力协助他。”该工作人员说，他们贴了通告，告知居民将于16日统一收取垃圾清运费，相关问题将随之得到解决。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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