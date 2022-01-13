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洛阳：抓产业新风口 打造沉浸式文旅目的地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:54

　　昨日上午，“非凡十年 出彩洛阳”喜迎二十大文旅文创专场新闻发布会举行，市文广旅局相关负责人发布我市文化旅游发展情况，市文物局、洛阳文化旅游投资集团有限公司相关负责人分别回答记者提问。

　　●构建全域旅游发展格局

　　以古都文化为核心，成功打造了“东方博物馆之都”文化旅游品牌，建设隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆；以黄河生态文化旅游带和伏牛山全域旅游示范区为两翼，打造避暑养生、休闲度假、观光旅游目的地；依托洛河、伊河打造伊河生态休闲发展带和洛河文化旅游发展带。

　　●激发文旅消费潜力

　　改造提升西工小街、广州市场步行街等特色文旅街区，建成国家级夜间文化和旅游消费集聚区3家、省级夜间文化和旅游消费集聚区7家。

　　●完善公共文化服务体系

　　建成“河洛书苑”城市书房205座，图书馆、文化馆全部达到国家三级馆以上标准，完成190个乡镇(街道)、3146个行政村(社区)的基层综合性文化服务中心建设，基本形成覆盖城乡、通借通还、方便快捷的“15分钟阅读文化圈”。

　　投资1.5亿元，实施边远地区广播电视覆盖工程，让13.5万户40余万名边远地区群众免费收看到70余套电视节目；年票景区由43家增加至55家，门票总价值增至2941元。

　　●探索大遗址保护新模式

　　建成并开放二里头考古遗址公园、汉魏洛阳城国家考古遗址公园。

　　统筹隋唐洛阳城遗址整体规划，重点对隋唐洛阳城中轴线、宫城核心区以及22平方公里的洛南里坊区保护展示；先后完成了两坊一街、天堂明堂、九洲池、应天门、隋唐大运河历史文化公园等10余项重点保护项目；宫城“四点一区”和定鼎门天街片区建设已经初具规模。

　　加快推进天街贯通提升工程(3200米)、九洲池(二、三期)、玄武门、永泰门等项目建设，逐步恢复古都历史中轴线气象，叫响“盛世隋唐”品牌。

　　●持续推动“东方博物馆之都”规模质量双提升

　　目前，全市对外开放的博物馆、纪念馆总数达102家，县域博物馆基本实现全覆盖；汇集全市102家博物馆数字化内容的“东方博物馆之都”线上平台搭建完成。

　　●助力民生改善提升

　　统筹旧城改造、城市旅游与大遗址保护利用的有机结合，对遗址原有群众的搬迁，让群众享受大遗址保护成果，同时带动周边老旧厂房利用、商业街区发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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