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不断提高干事创业的能力素质 为重振洛阳辉煌作出更大贡献
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:56

　　14日，市委常委、组织部部长何伟到市委党校，围绕不断提高党员干部干事创业的能力素质，为该校2022年秋季学期第一批主体班学员授课。

　　何伟在授课时指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视干部的能力素质，把干部能力作风建设提升到战略和全局高度，对党员干部提高干事创业能力提出明确要求。全市党员干部要深入学习习近平总书记的学习精神、担当精神、创新精神、求实精神、执着精神、吃苦精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在困难面前敢担当、勇担当、善担当，不断强化创新思维、提升创新能力、增强争先意识，始终坚持求真务实的工作态度，坚定理想信念、保持战略定力，传承弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”精神，不断提升解决问题的能力和水平，确保中央和省委、市委决策部署落到实处、取得实效。要学习习近平总书记勤政为民、真抓实干、一抓到底、注重团结、平易近人、严于律己的作风，坚持以人民为中心的发展思想，察真情、说实话，出真招、办实事，盯住大事要事，扭住不放、久久为功、团结协作抓落实，以实际行动深化与群众的鱼水之情，带头遵规守纪，自觉维护党员干部良好形象，锻造过硬作风，弘扬实干精神，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出更大贡献。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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