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深入开展委员读书活动 不断提升政协履职能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:55

　　14日，在收听收看省政协参加全国政协第十期委员读书活动推进会暨河南政协书院开院仪式之后，我市政协接着召开贯彻落实工作推进会。市政协主席杨炳旭参加会议并讲话。

　　杨炳旭对我市委员读书活动成效给予肯定的同时，指出各专委会、县区、界别之间仍存在不平衡的现象。就进一步做好我市政协委员读书活动，他强调，全市政协系统要强化政治责任，深刻认识委员读书活动的重要意义，将其作为一项政治任务，围绕读书活动主题，因地制宜制订出台读书活动实施方案，组织住洛四级政协委员同步读书，统一思想认识，凝聚奋进力量。要强化组织领导，将读书活动与各类协商活动有机结合，搭建委员读书平台，坚持线上线下相结合，线上组织建立政协委员读书微信群，线下开展政协论坛，为委员读书活动开展提供充足服务保障。要扩展读书外溢效应，发挥政协优势，组织社会组织参与读书活动，促进全民阅读，坚定文化自信，深挖本土文化资源，做好与省政协的衔接配合，更好推介洛阳。要明确主体责任，积极担当作为，政协党组加强领导，委员读书学习指导组加强指导，各专委会和县区政协精心组织学习，以学促知、以知促行，提升委员履职能力，破解基层政协“两个薄弱”问题，不断提升政协履职工作水平，为建强副中心、形成增长极贡献政协力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　市政协副主席王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、曾丹梅、张伊民参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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