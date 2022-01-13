坚持创新引领 夯实项目支撑 推动农机装备产业集群做大做强

14日，市人大常委会主任吴中阳带领市直相关部门负责人到中国一拖集团有限公司走访联系分包重点项目，调研农机装备产业集群建设工作。

14日，市人大常委会主任吴中阳带领市直相关部门负责人到中国一拖集团有限公司走访联系分包重点项目，调研农机装备产业集群建设工作。

在中国一拖，吴中阳一行先后到中马力拖拉机品质提升及智能化改造项目、高效低排放YTN3柴油机智能制造建设项目、东方红智创空间等实地调研，并召开座谈会了解企业生产经营、项目建设、产品研发及上下游产业链配套等情况，听取企业发展诉求，探讨推动洛阳农机装备产业集群做大做强的思路举措。

吴中阳强调，中国一拖是我国农机装备产业的发源地和龙头企业，也是洛阳发展农机装备产业集群的“领头雁”。要进一步提高思想认识，紧盯行业高端，对标国际一流，完善产业链条，强化产业协同，坚决扛起推动洛阳农机装备产业高质量发展的责任。要坚持创新引领，面向市场需求和技术前沿，加快解决关键核心技术“卡脖子”问题，以科技创新提升产品竞争力、产业引领力，为推进农业农村现代化、确保国家粮食安全作出新贡献。要夯实项目支撑，抢抓国家“双碳”战略新机遇，加快技术改造和产品升级，抢占产业新“风口”、发展新赛道，挺起“洛阳制造”脊梁。各级各部门要主动服务、靠前服务、贴身服务，针对企业诉求，建立清单台账，高效落实惠企政策，持续强化要素保障，切实为企业排忧解难；要坚持问题导向、结果导向，做到“有事服务、无事不扰”，为洛阳农机装备产业高质量发展营造良好的环境。

市人大常委会副主任、市农机装备产业工作推进专班组长张献宇参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 曹国丽）