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秋高气爽，微风不燥！洛阳今日晴天间多云
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:24

　　秋天拥有无数个美好的形容词，“秋高气爽”就是其中之一，它形容的是秋天晴空万里、天气凉爽。

　　一年四季，为何只有秋季有如此鲜明的天气特征呢？气象专家解释，“秋高气爽”一词可一分为二来解释。

　　首先说“秋高”。秋日的天空总让人觉得高远，主要原因有以下几个：一是经过夏天雨水的洗礼，空气中的颗粒物沉降效果明显，大气中的尘埃杂质微粒减少，大气透明度提高；二是夏季过后，南方暖气流减弱，大气表现为下沉运动，故而少雨多晴，天高云淡；三是秋天是从夏天到冬天的过渡季节，太阳辐射和大气环流形势进入季节性调整，副热带高压开始南撤，暖湿气流减弱。对高层大气来说，由于高空天气系统的移动速度相对慢于地面系统，所以这个时候北方高空基本上还处在副热带高压控制下，在“上暖下冷”的双重高压控制下，盛行的下沉气流大大抑制了降水的可能性，极易出现碧空万里的天气。

　　再说“气爽”。秋天空气清新、天气凉爽的主要原因有以下几个：一是白天碧空万里，夜晚的天空又无云层遮盖，地面热量可以自由散发，加上入秋后日短夜长，地面在白天吸收的热量少于夜晚散发的热量，于是地面温度逐渐降低，但因降幅不大，所以始凉未寒，气温宜人；二是我们的呼吸依赖肺内气压和外界大气压通过呼吸肌的伸缩产生的压力差，假如外界气压变低，我们在呼吸时就会感觉费力，有“闷”的感觉。而秋季处在高气压控制下，人自然会有神清气爽之感。

　　根据最新的气象资料分析，短期内受地面冷空气扩散影响，预计今天白天，洛阳全区晴天间多云，局部地区有阵雨，偏西风3级左右，气温16℃到29℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风2级左右，气温18℃到30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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