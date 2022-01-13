开工！凯盛集团在洛打造的“一总部一中心三基地”项目全面落地实施

14日，洛玻创新中心、中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目同步开工，标志着凯盛集团在洛打造的“一总部一中心三基地”项目全面落地实施。

洛阳在发展风口产业、培育优势产业集群上再结硕果！

14日，洛玻创新中心、中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目同步开工，标志着凯盛集团在洛打造的“一总部一中心三基地”项目全面落地实施。

当天，洛玻集团与偃师区政府签署战略合作框架协议，双方将围绕碲化镉太阳能薄膜发电玻璃展开深度合作。

此次新开工的洛玻创新中心项目位于伊滨区南北中轴带核心区域，占地面积42亩，总建筑面积6.8万平方米，按照光伏建筑一体化的新理念进行设计，采取中国传统的庭院式布局，分为办公、研发展示、社会开放服务等功能区，将打造成洛玻集团总部。

中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目位于汝阳县，主要建设两条1200t/d光伏电池基片生产线及公共配套设施，并利用联合车间屋顶建设光伏电站。该项目具有熔窑最大化、能耗最低化、污染最小化、全线自动化、效益最大化等特征，在玻璃工艺技术、节能减排、环保治理等方面引领行业技术发展。该项目投产后年产1.37亿平方米高透太阳能光伏电池封装材料，预计年销售收入30亿元，可提供就业岗位1000个，每年可为下游太阳能光伏组件行业提供20GW太阳能电池封装材料，可带动上下游产业链300亿元产值。

凯盛集团是中建材集团的全资子公司，以玻璃新材料为核心产业，是玻璃新材料领域的国家级创新平台和行业龙头企业。此前，我市与凯盛科技集团签署战略合作框架协议，将在洛阳建设“一总部一中心三基地”，引领带动洛阳新材料产业实现新突破。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 刘强）