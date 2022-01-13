洛阳二广高速朱家仓互通三条匝道通车 去郑州、济源、三门峡更方便

14日，二广高速朱家仓互通改建项目B、E、M匝道通车，今后，洛阳市民经二广高速去往郑州、济源等地更顺畅。

14日，二广高速朱家仓互通改建项目B、E、M匝道通车，今后，洛阳市民经二广高速去往郑州、济源等地更顺畅。

二广高速朱家仓互通现状为包含8条匝道的双喇叭互通，于2021年10月启动改建项目施工，主线在二广高速、改建长度为3.085公里，被交道在连霍高速、改建长度为1.524公里。按照规划，该互通改建后成混合型枢纽互通，包含12条匝道，设计为双向八车道、时速120公里。未来，新增的匝道将方便经由我市的车辆去郑州、济源、三门峡、平顶山等地。

此次通车三条匝道中，B匝道加宽，为郑州至济源方向、郑州至洛阳方向的出口匝道；E匝道改建，为洛阳至三门峡方向、济源至郑州方向、三门峡至洛阳方向的匝道；M匝道新建，为郑州至济源方向的右转匝道。

此外，记者从二广高速朱家仓互通改建项目指挥部获悉。项目启动以来，先后克服了土地、文物、保通等三大难题，特别是在不影响连霍高速、二广高速正常通行情况下进行保通，受到上级部门肯定。目前，项目涉及的二广高速东半幅部分已建成，涉及连霍高速部分的第二次导改已完成，第二阶段施工前准备工作已全部完成。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 王利杰 文/图）