合格率99%以上！洛阳市中小学校服“体检”全过程来了

进入新学期，洛阳各个幼儿园、中小学开始陆续发放新校服。记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳市纤维检验所作为法定检验机构，常年负责对送检的校服质量进行检验。今日，记者来到该所实验室，揭秘校服“体检”的关键过程。

进入新学期，洛阳各个幼儿园、中小学开始陆续发放新校服。记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳市纤维检验所作为法定检验机构，常年负责对送检的校服质量进行检验。今日，记者来到该所实验室，揭秘校服“体检”的关键过程。

洛阳市纤维检验所相关负责人介绍，校服样品检验采取“双送检”模式，即分别由校服生产企业送检和学校随机抽取校服样品送检。今年1月至今，该所已经检验校服样品270批次，合格率为99%以上，基本覆盖了洛阳市区的中小学校。

按照国家标准，送检的中小学生校服是指以纺织织物为主要材料生产的、中小学生在学校日常统一穿着的服装及其配饰。样品进入实验室后，要进行纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、染色牢度/级、起球、顶破强力、接缝强力、水洗后扭曲率、绳带、残留金属针等一系列项目指标进行检验检测。其中，甲醛含量、pH值、异味和染色牢度/级为必检项目，预计10个工作日出具检验报告。

校服取样

检验项目：甲醛含量

从不同部位、不同颜色称取剪碎后的样品，放入40℃水中震荡后取出适量溶液放入比色瓶。滴入甲醛试剂，再放入40℃水中15分钟，取出用仪器读取吸光度值。

称重

检验甲醛含量