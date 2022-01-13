补贴20%！洛阳市出台商品房契税补贴新政

记者14日从洛阳市财政局获悉，洛阳出台商品房契税缴纳政府补贴办法，将对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。

记者14日从洛阳市财政局获悉，洛阳出台商品房契税缴纳政府补贴办法，将对符合要求的购房者给予一定比例的补贴。

洛阳市财政局相关负责人介绍，该政策是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的一项重要措施，有利于缓解居民因疫情造成的生活压力，使广大群众切实享受政策红利，提高老百姓获得感，同时进一步促进洛阳市房地产业良性循环和健康发展，保障群众住房需求，支持合理住房消费。

申领范围

2014年1月1日至2022年12月31日，在洛阳城市区范围(不含孟津区、偃师区，下同)购买新建商品房(以购房合同签订日期为准，不含二手房)，在房管部门取得网签合同，但尚未缴纳契税的购房者。且在2022年9月20日至12月31日期间缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，可认定为本次符合申领范围的对象。

在2023年1月1日(含本日)以后缴纳契税(具体时间以契税完税凭证填发日期为准)，不再享受本次补贴政策。

补贴标准

对符合申领范围的对象，经审核无误，按照缴纳契税总额20%的比例给予补贴。

补贴方式

契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。补贴资金通过银行转账方式发放至所有权人实名认证的银行卡。

契税缴纳办理方式及流程

(一)网上自助办理

方式一：登录国家税务总局河南省电子税务局网上缴纳契税。网址：https://etax.henan.chinatax.gov.cn/

方式二：登录“洛快办”APP网上缴纳契税。

(二)集中代办

以下小区购房人可携带本人身份证、购房合同、购房全额发票到售楼部，以小区、楼盘为单位，由开发商工作人员现场协助购房者，使用购房人本人手机登录“河南省电子税务局APP”或通过开发商登录电子税务局辅导办税，购房人手机扫码缴纳契税(手机微信、云闪付、支付宝)。