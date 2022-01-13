如何取得车辆购置税完税凭证？洛阳市税务局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我最近新买了一辆汽车，在销售人员指导下通过支付宝转账缴纳了车辆购置税，销售人员也没有给我开具任何凭证，这样合理吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我最近新买了一辆汽车，在销售人员指导下通过支付宝转账缴纳了车辆购置税，销售人员也没有给我开具任何凭证，这样合理吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我最近新买了一辆汽车，在销售人员指导下通过支付宝转账缴纳了车辆购置税，销售人员也没有给我开具任何凭证，这样合理吗？
洛阳市税务局回复：目前车辆购置税可以由汽车销售单位代缴，完税凭证已经电子化，您可以在河南税务App上进行查询。如果您需要纸质完税凭证，可以携带相关资料前往市民之家车辆购置税窗口进行打印。汽车销售单位工作人员解释不到位问题，我局已经要求商家再次对工作人员进行宣讲教育。
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