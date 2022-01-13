购买期房能缴纳契税吗？洛阳市税务局详答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：购买了期房，何时可以缴纳契税，需要携带什么材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：购买了期房，何时可以缴纳契税，需要携带什么材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：之前购买的期房，还没有交房，可以缴纳契税吗？需要携带什么材料？
洛阳市税务局回复：
一、契税缴纳时间问题：
根据《中华人民共和国契税法》第九条：“契税的纳税义务发生时间，为纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当日，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日。”
第十条：“纳税人应当在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳契税。”
纳税人在签订购合同后，取得全额购房发票，就可以向税务局申报缴纳契税，并且应在办理权证之前完成契税申报。
二、个人购买新房应提交的材料：
1.购房合同(有补充协议一并提供)；2.购房全额发票；3.买方有效身份证件；4.本人及家庭成员户口簿；5.结婚证或离婚证等。
办税地址：洛阳市洛龙区开元大道与永泰街交叉口市民之家一楼税务窗口。咨询电话：63917878。
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