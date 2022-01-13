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供热121天！洛阳已有两家热企启动2022年至2023年采暖季收费工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 15:45

　　14日，记者获悉，14日及15日，洛阳新区热力分公司和洛阳热力有限公司分别启动2022年至2023年采暖季采暖费收费工作。洛阳高新热力有限公司收费时间暂未定，辖区热用户可关注相关报道或该公司公众号通知。

　　●供热时间：

　　依据《洛阳市集中供热条例》规定，我市城市区的供热起止时间为11月15日0时至次年3月15日24时，2022年11月15日至2023年3月15日，共121天。如遇异常低温情况，市、县人民政府可以决定提前供热或者延期停热。

　　●缴费时间：

　　洛阳新区热力分公司：请广大热用户于9月14日至11月10日间完成缴费，对于11月10日以后缴费的，公司将按缴费顺序开阀。

　　洛阳热力有限公司：服务范围包括涧西区、西工区、老城区、瀍河区及伊滨区。请辖区热用户于9月15日0时至11月6日17时间完成缴费。缴费日期截止后，将按缴费情况按期开阀。请热用户关注热力公司公布的各小区具体开阀时间。逾期缴费的用户，不能确保正常开阀。为保证正常采暖，建议热用户在缴费期内按时缴费。

　　●收费标准：

　　根据洛阳发改委价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定：

　　(1)分户计量用户：

　　热费由基本热费和计量热费两部分组成，先按面积预交热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，实行多退少补。

　　基本热费=建筑面积×采暖期天数×0.054/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计量热费=0.142元/kwh ×用热量

　　计算方式：建筑面积×121(天)×0.054×面积系数+0.142×热表用量数

　　(2)按面积用热用户：

　　热费=建筑面积×采暖期天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计算方式：建筑面积×121(天)×0.18×面积系数

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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