过节不忘创建 合力美化家园

利用中秋节假期闲余时间，洛宁县检察院党组班子成员带领干警走进所分包的路长制责任路段和责任小区，重点巡查店外经营、垃圾乱堆乱放、非机动车随意停放、环境保洁、文明城市创建入户问卷调查宣传、电动车上牌、文明创建公益广告布置等工作，以实际行动助力文明城市创建工作。

利用中秋节假期闲余时间，洛宁县检察院党组班子成员带领干警走进所分包的路长制责任路段和责任小区，重点巡查店外经营、垃圾乱堆乱放、非机动车随意停放、环境保洁、文明城市创建入户问卷调查宣传、电动车上牌、文明创建公益广告布置等工作，以实际行动助力文明城市创建工作。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 雷志帆 文/图）