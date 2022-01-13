过节不忘创建 合力美化家园

利用中秋节假期闲余时间，洛宁县检察院党组班子成员带领干警走进所分包的路长制责任路段和责任小区，重点巡查店外经营、垃圾乱堆乱放、非机动车随意停放、环境保洁、文明城市创建入户问卷调查宣传、电动车上牌、文明创建公益广告布置等工作，以实际行动助力文明城市创建工作。
利用中秋节假期闲余时间，洛宁县检察院党组班子成员带领干警走进所分包的路长制责任路段和责任小区，重点巡查店外经营、垃圾乱堆乱放、非机动车随意停放、环境保洁、文明城市创建入户问卷调查宣传、电动车上牌、文明创建公益广告布置等工作，以实际行动助力文明城市创建工作。
利用中秋节假期闲余时间，洛宁县检察院党组班子成员带领干警走进所分包的路长制责任路段和责任小区，重点巡查店外经营、垃圾乱堆乱放、非机动车随意停放、环境保洁、文明城市创建入户问卷调查宣传、电动车上牌、文明创建公益广告布置等工作，以实际行动助力文明城市创建工作。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 雷志帆 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605