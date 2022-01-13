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9月18日0时至5时，西苑桥东半幅（南向北方向）封闭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.09.14 11:36

　　刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布最新消息，9月18日0时至5时，西苑桥东幅桥(由南向北方向)将封闭，行经该路段时请注意绕行。

　　为准确掌握西苑桥技术安全状况，确保桥梁安全运行，近期市城市管理局将对西苑桥进行结构定期检测及荷载试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。为确保检测试验顺利实施，最大限度减少桥梁封闭期间对周边道路通行的影响，此次桥梁荷载试验采取夜间施工形式进行。现将具体情况公告如下：

　　一、封闭时间

　　2022年9月18日0时至5时。

　　二、封闭路段

　　西苑桥东幅桥(由南向北方向)。

　　三、绕行路线

　　西苑桥由南向北方向可通过王城大桥或瀛洲桥绕行。

　　过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥，由此带来的不便敬请谅解！

　　特此公告

　　洛阳市城市管理局

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2022年9月13日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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