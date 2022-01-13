齐延兵一行到洛阳网参观

今日上午，交通银行洛阳分行党委书记、行长齐延兵一行到洛阳网参观，详细了解洛阳网25年发展历程及全媒体平台建设成果。
今日上午，交通银行洛阳分行党委书记、行长齐延兵一行到洛阳网参观，详细了解洛阳网25年发展历程及全媒体平台建设成果。
今日上午，交通银行洛阳分行党委书记、行长齐延兵一行到洛阳网参观，详细了解洛阳网25年发展历程及全媒体平台建设成果。
参观过程中，齐延兵一行观看了由洛阳网拍摄的交通银行宣传视频，并到洛阳网直播间进行体验，对洛阳网全媒体运营工作表示赞赏。
洛阳日报报业集团党委书记、社长张留东，总编辑李勇陪同参观。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于/文 何寒冰/图)
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