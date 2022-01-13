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洛阳将全面开展居民健康素养监测 全市抽查11680人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳疾控 2022.09.14 11:05

　　据“洛阳疾控”微信公众号最新消息，为获取洛阳市居民当前的健康素养水平和变化趋势，科学评价我市健康教育与健康促进工作成效，9月18日开始，洛阳市将全面开展居民健康素养监测。

　　什么是健康素养？

　　健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。

　　简单的说，就是您掌握多少健康知识，以及您真的会用这些知识改善自己的行为，让自己更健康吗？

　　健康素养调查的内容是什么？

　　主要包括基本知识和理念、健康生活方式和行为、基本健康技能三个方面，科学健康观素养、传染病防治素养、慢性病防治素养、安全与急救素养、基本医疗素养、健康信息素养六类问题。

　　为什么要开展健康素养调查？

　　开展这项工作是为了让大家提高健康素养水平，养成健康的生活方式。

　　健康素养调查工作如何开展？

　　本次调查工作采用分层多阶段随机抽样，每个监测点抽取3个街道，每个街道抽取2个居委会。每个居委会抽取1个片区(不少于750个家庭户)，每个片区抽取40个家庭户，每户抽取1名15-69岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成40份调查为止。调查对象为所在社区15-69周岁城乡常住居民，将采用入户调查的方式，利用问卷现场了解监测对象的健康素养水平，全市共调查11680人。您回答的内容将会被严格保密，不会对个人产生任何不利影响。

　　我们居民该做些什么？

　　如果抽到您作为健康素养监测调查对象，请您在百忙之中抽出时间，完成以下几点：

　　1、积极配合调查员的调查工作。

　　2、请如实负责任的回答每一个问题。

　　3、在工作人员调查过程中请多点耐心、多点理解、多点信任。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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