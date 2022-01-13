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一声“姥姥”，老人差点汇出3万元！建行洛阳华阳支行成功堵截一起老年客户被骗案件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 09:38

　　“不要问了，这是我外孙的朋友的账户，我外孙都打电话了，还能有错吗，你们快办业务吧。”

　　在建行洛阳华山路支行，栗阿姨和她儿子面对工作人员的询问，显得焦急和不耐烦。

　　当天中午13点左右，该行柜员李静转接待一姓栗的老太太、一中年男子(两人为母子关系)来办理现金汇款30000元业务，称将此款汇到建行中山支行某个人银行卡内。

　　在清点现金过程中，柜员李静转主动和客户聊天，询问栗阿姨汇款是啥用途，认识不认识收款人，提醒她们不认识可不要汇款，以防别上当受骗。粟阿姨说，收款人是外孙子的朋友，我外孙子有事急用钱，催促柜员快点给办理不要多问了。

　　想到近期针对一些老年客户被骗的案例和栗阿姨的表现，李静转初步判断客户有可能正在遭遇电信诈骗，立即叫来当班副行长王丽，王丽听完柜员的描述后认为这是一起典型的利用亲情的电信诈骗案。示意柜员先不要汇款，王丽到柜台外仔细询问客户汇款事宜。

　　这时，栗阿姨情绪激动，坚称收款人是外孙的朋友没有问题，外孙子连着打了两天电话要钱有急用，我孙子的电话我能听错声音吗？

　　王丽耐心向阿姨解释说，现在骗子变换着各种花样诈骗老年人,我们是怕你们上当受骗，王丽又说，为啥你外孙子没有让你把钱汇到自己的银行卡上，而是汇到别人的卡号上呢？阿姨这才说没有给外孙子打过电话核实要钱的事情，因为孙子连着两天打电话说需要10万元呢，并吞吞吐吐说，外孙说因喝酒和别人打架被公安局拘留了……

　　于是，王丽催促阿姨给外孙子打电话核实，电话那边说他没有给姥姥打过电话要钱的事，更没有给姥姥提供别人的账号。

　　此时，栗阿姨才明白，要不是建行员工耐心提醒，自己就真的上当受骗了。

　　建行工作人员提醒：

　　一是老年人在接到“亲人”电话要求汇款时，转账前要通过不同的电话与对方核实确认，不要轻易汇款。

　　二是手机和电脑要安装安全软件，防止犯罪分子盗取个人信息，确保个人资金安全。

　　三是要保护好个人的QQ、微信账号和密码信息，要开启设备锁，提高账户安全等级，确保个人信息安全。

　　四是在网上聊天时，要留意系统弹出的防诈骗提醒，以防上当受骗。(建洛宣)⑧
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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