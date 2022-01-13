对话历史 聆听瀍河的前世今生

10日下午，市图书馆“情系大运河”系列讲座在线上开讲，本期由洛阳日报社首席记者、洛阳晚报《经典洛阳》专栏记者张广英为大家带来“行走洛阳读懂历史：走进瀍河”主题讲座，洛阳市图书馆、洛阳旅游、百姓文化云视频号进行了直播。

瀍河朱樱湖美景

10日下午，市图书馆“情系大运河”系列讲座在线上开讲，本期由洛阳日报社首席记者、洛阳晚报《经典洛阳》专栏记者张广英为大家带来“行走洛阳读懂历史：走进瀍河”主题讲座，洛阳市图书馆、洛阳旅游、百姓文化云视频号进行了直播。

洛阳地跨黄河两岸，伊、洛、瀍、涧穿行其中。在这4条河流中，瀍河最短，全长只有30多公里，但它与洛阳的历史息息相关。目前的汉字“瀍”只有一个意思，就是指洛阳的瀍河。

“瀍河的源头古称梓泽，在今孟津区横水镇寒亮村一带。”张广英介绍，今寒亮村西有瀍源湖，瀍河从这里向东南流，经过孟津区的宜苏山、班家古寨、九泉水库、瀍源公园，瀍河区的朱樱湖、黄公广济桥(今东关大石桥)、潞泽会馆(今洛阳民俗博物馆)、隋唐大运河文化博物馆等，最终汇入洛河。当年隋炀帝以洛阳为中心开凿南北大运河，瀍河也是隋唐大运河通济渠渠首段的一部分。

瀍河流经的班家古寨，位于今孟津区小浪底镇班沟村，这里不仅有距今约7000年的裴李岗文化遗址——班沟遗址，还流传着东汉班超投笔从戎、万里封侯的故事；黄公广济桥位于瀍河下游，为明代大太监黄锦出资修建，他是洛阳龙虎滩人，也曾出资整修白马寺；潞泽会馆和洛阳关林、山陕会馆一样，是万里茶道上的三处重要遗迹……

“历史上的瀍河，既是周公营洛的坐标，又是北魏迁都的见证。”张广英说。

西周初年，周公营建洛邑。他在《尚书·洛诰》中说：“我乃卜涧水东，瀍水西，惟洛食；我又卜瀍水东，亦惟洛食。”于是，在涧河与瀍河之间，周公建了王城，作为天子接见诸侯的地方；在瀍河东岸，他又建了下都，用来安置殷商遗民。下都也称成周城，就位于今汉魏洛阳故城一带。

北魏是鲜卑拓跋部建立的政权。太和十七年(公元493年)，孝文帝拓跋宏决心从平城(今山西大同)迁都洛阳，全面推行汉化改革，这是中华民族大融合的重要一步。迁都洛阳后，孝文帝带头改为汉姓元，并规定“迁洛之民，死葬河南，不得还北”，而北魏陵墓区就在瀍河两岸的邙山之上。

今天的瀍河美景如画，沿岸不仅分布着多处古文化遗址，如班沟遗址、魏孝文帝陵等，还修建有九泉水库、瀍源公园、朱樱湖等，美不胜收，相映成趣，可以说，每段都有一个景点，每段都有一个故事。

瀍壑朱樱是“洛阳八小景”之一。如今，除了瀍河上的朱樱湖，瀍河入洛河处还建有朱樱塔等，很多人慕名前来，感受瀍河的诗意之美。（洛报融媒·洛阳网记者 张静静 通讯员 张炜 邵园亮）