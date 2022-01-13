社保卡和身份证同时丢失，该咋办？

“我的社保卡、身份证同时丢了，该怎么办理社保卡挂失？”近日，市民李先生拨打洛阳晚报热线求助。

“我的社保卡、身份证同时丢了，该怎么办理社保卡挂失？”近日，市民李先生拨打洛阳晚报热线求助。 “我的社保卡、身份证同时丢了，该怎么办理社保卡挂失？”近日，市民李先生拨打洛阳晚报热线求助。 李先生今年67岁，几天前，他不慎丢失了社保卡，当他去发卡银行办挂失时，发现身份证也丢了：“社保卡和身份证是一起丢的，补办身份证需要一个月左右，这可咋办？” 社保卡不慎丢失该如何办理挂失？市人力资源社会保障电子政务中心负责人王楠介绍，一般办理社保卡挂失有三种方法： 方法一：携带身份证到社保卡经办服务网点挂失。 方法二：通过“河南社会保障卡”支付宝生活号、“河南社会保障卡”微信公众号、“洛阳人社”微信公众号等服务渠道办理社保卡挂失。 以“洛阳人社”微信公众号为例：关注该公众号后，在菜单栏点击“业务办理”，进入“社保卡服务大厅”，点击“社保卡挂失”，按步骤提示操作即可。 方法三：拨打洛阳市人力资源社会保障服务热线12333或拨打社保卡服务银行的客服电话挂失。 “如果社保卡不慎丢失，能够及时办理补换卡的，不需要挂失；若不能及时办理补换卡，建议先办理挂失，再办理补换卡，避免造成个人损失。”王楠提醒，若社保卡和身份证同时丢失，方法二或方法三可快捷挂失，拿到身份证后再补办社保卡。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）