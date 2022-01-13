“现场交办”让巡察整改见真章

“巡察组通过走访发现，赵保镇东赵村扶贫项目产业园扶贫车间消防安全存在隐患，请认真排查、举一反三，采取有效措施立行立改……”

“巡察组通过走访发现，赵保镇东赵村扶贫项目产业园扶贫车间消防安全存在隐患，请认真排查、举一反三，采取有效措施立行立改……”

日前，在宜阳县召开的2022年乡村振兴以巡促改动员会暨“五星”支部创建推进会上，市委第八巡察组向宜阳县委下发了《巡察整改通知书》。

“将全县57个扶贫车间和9个使用财政涉农整合资金投资建设的乡镇产业园全部纳入整改范围，分为实地排查、全面整改、检查验收三个阶段……”

会上，宜阳县委主要负责同志宣读了《中共宜阳县委关于市委乡村振兴专项巡察反馈立行立改事项整改方案》。

整改，是巡察工作的“后半篇文章”。市委第八巡察组的“现场交办”和宜阳县委的“立行立改”，让巡察整改工作见真章。

今年8月1日，十二届市委第二轮巡察工作启动，8个巡察组围绕“乡村振兴”主题，采取常专结合的方式，对5个市直单位党组织开展常规巡察，对14个县区党(工)委乡村振兴工作开展专项巡察。其中，市委第八巡察组负责对新安县、伊川县、宜阳县、偃师区、孟津区等5个县区乡村振兴工作开展巡察。以“现场交办”督促“立行立改”，成为该组的亮点做法，收到显著成效。

“巡察乡村振兴工作，方向在基层、重点在基层，只有推动问题即知即改、立行立改，才能有力推动乡村全面振兴，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。”市委第八巡察组组长侯运通说。

以“现场交办”督促“立行立改”的例子还有不少……

前不久，市委第八巡察组在新安县铁门镇省庄社区走访发现，社区文化广场堆放大量杂物，垃圾站附近卫生较差。巡察组进一步走访发现，该县还有部分社区、村庄存在生活垃圾乱堆乱放、环境卫生打扫不及时等问题。之后，在巡察组的推动下，新安县在这些社区和村庄开展了人居环境专项整治，对背街小巷、房前屋后的泥土沙石、垃圾杂草进行全面清理，恢复了干净整齐的乡村面貌。

日前，市委第八巡察组在伊川县江左镇走访时，该镇白村村民冯某某反映家庭生活困难。巡察组经实地调查了解，认定该户为突发严重困难户，存在返贫风险。巡察组立即下发《巡察整改通知书》，督促伊川县立行立改、全面排查，及时回应群众关切，确保生活困难户反映的问题得到及时妥善解决，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

据了解，截至目前，市委第八巡察组共走访上述5个县区的67个乡镇281个村(社区)，实地查看乡村振兴项目265个，走访农户885户，针对发现的帮扶力度有所减弱、防返贫动态监测不全面不深入等问题，共下发《巡察整改通知书》14份，督促县区党委、政府和职能部门抓好问题排查整改，有效推动了乡村振兴各项政策举措落实落地。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰 韩西昆）