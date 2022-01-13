医改健康“红利”惠及洛城千家万户

近年来，我市坚持把医改作为一项民生大事，布局优质医疗资源，全面提升医疗服务水平，持续减轻群众看病就医负担，让群众可以就近看、少花钱、看得好，以健康“红利”惠及千家万户。

近年来，我市坚持把医改作为一项民生大事，布局优质医疗资源，全面提升医疗服务水平，持续减轻群众看病就医负担，让群众可以就近看、少花钱、看得好，以健康“红利”惠及千家万户。

北京专家在市中医院坐诊

专家来到家门口 群众看病不再愁

近日，北京的专家来市中医院坐诊的消息在患者群中传开，不少人慕名前往就诊。记者了解到，随着国家中医(脑病)区域医疗中心正式落户洛阳，北京中医药大学东直门医院与洛阳市中医院建设国家中医(脑病)区域医疗中心，北京中医药大学东直门医院将长期派驻专家到洛阳进行医疗工作，市民可在家门口享受到北京的医疗资源。

近年，我市以规划引领，持续优化医疗资源配置、全力打造区域医疗高地，优质资源布局更加均衡、医疗服务能力持续提升。目前，除了国家中医(脑病)区域医疗中心，还有国家中医骨伤科、呼吸区域医疗中心落地洛阳。此外，癌症、皮肤、神经疾病、妇产、呼吸等方面的5个省级区域医疗中心建设也在顺利推进，县域医疗中心实现全覆盖，6家县人民医院、3家县中医院成功创建三级医院，8家县妇幼保健院晋升二级妇幼保健院，城乡医疗卫生资源总量增加、结构优化、布局逐步均衡，远程医疗普及应用，中医药服务进一步普及，形成遍布城乡的中医药服务网络，中医药事业呈现良好发展态势。

除了医疗资源布局和医疗卫生体系的完善，我市还在医疗保障领域发力，在提质惠民的同时减轻群众就医负担。