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天街一道贯南北 曾有鱼龙舞翩跹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.14 08:30
市民乐享天街美景

　　站在定鼎门遗址博物馆的城楼上，极目北望，隋唐洛阳城“两坊一街”保护展示工程赫然在目，其中的天街项目，笔直宽阔，恢宏大气，让人油然而生“大道如青天”的豪迈。

　　这个项目的前身，就是唐代的定鼎门大街，隋唐洛阳城中轴线上又一个“天”字号建筑。

　　清代徐松撰写的《唐两京城坊考》曰：当皇城端门之南，渡天津桥，至定鼎门，南北大街曰定鼎门街。亦曰天门街，又曰天津街，或曰天街。

　　“象天法地”称“七天”

　　天街一道贯南北

　　隋唐洛阳城中轴线上的“七天建筑”，想来大家已有所了解，但它的来历，您知道吗？

　　话说隋炀帝营建东都洛阳，负责人是将作大匠宇文恺，今天的洛龙区有条宇文恺街，有机会可以去吊吊古、追追旧。宇文恺规划洛阳有讲究，这个讲究就是“象天法地”，将地上的建筑和天上的星象结合起来，寓意君权神授、奉天承运。

　　宇文恺将洛阳比作天上的紫微宫，将洛河比作天上的天河，于是，架在洛河上的桥成了“天津桥”，自端门到建国门的大街成了“天街”……

　　到了武则天时代，更进一步，将“象天法地”做到了极致，除了将洛阳改称“神都”，还对其进行了大规模的修建和扩建，其中最引人注目的，就是沿城市中轴线，在隋代“天”字号建筑的基础上，整修老的，扩建新的，最后形成了完整的“七天建筑”，自南至北依次为天阙(伊阙)、天街(定鼎门大街)、天津(天津桥)、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂。

　　天上有“七天”(太阳、月亮、金星、木星、水星、火星、土星)，人间也有“七天”。人间天上，遥遥相对，体现的是“神都”神圣，女皇威严；君权神授，天命难违。

天街青年文化潮流市集

　　风景如画天津街

　　妥妥隋唐一“网红”

　　定鼎门大街在隋代叫端门街，又叫天津街，街阔景美，妥妥的“网红”。

　　来看唐代杜宝撰写的描述隋炀帝土木营建和巡幸江都故事的《大业杂记》，在《大业杂记》里，杜宝这样写道：“(宫城)南临洛水，开大道，对端门，名端门街，一名天津街。阔一百步，道旁植樱桃石榴两行，自端门至建国门(唐代改称定鼎门)……中为御道，通泉流渠，映带其间。”

　　啧啧，“道旁植樱桃石榴两行”！啧啧，“通泉流渠，映带其间”！想象一下你穿越到了隋代，在一个风日晴和的日子，漫步在天津街上，赏几颗樱桃叶底红，看一树榴花开欲燃，听两眼清泉水潺潺，会不会有潇洒出尘之思？

　　对了，隋唐时期的一尺约等于现在的30厘米，5尺为步，360步为里，有兴趣的可以算一算隋时天津街的宽度，然后对比一下现在的龙门大道，现在的龙门大道宽90米。

　　到了唐代，端门街成了定鼎门大街，“网红”气质不减。

　　唐代韦述的《两京新记》这样描述定鼎门大街：“自端门至定鼎门七里一百三十七步，隋时种樱桃、石榴、榆、柳，中为御道，通泉流渠，今杂植槐、柳等树两行。”

　　顺便说一下，韦述有个爷爷叫韦弘机，唐高宗时期做过司农卿，受命指挥人建造了洛阳的上阳宫。

远眺定鼎门和天街

　　东风夜放花千树

　　一夜鱼龙舞天津

　　东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。

　　蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去，众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

　　不错，这是辛弃疾的《青玉案·元夕》。辛弃疾写宋朝正月十五的夜景，但你也可以把词中描摹的场景放在隋代，放在隋代的天津街上，一点也不违和。

　　天津街，那么长，那么宽，那么一个绝好的所在，仅供人来车往，岂不有点浪费了？你是这么想的，1000多年前的隋炀帝估计也是这么想的。

　　于是，隋炀帝时代，天津街便多了一个“功能定位”：特定时日里大规模的百戏表演场所。

　　百戏，又称鱼龙百戏，是古代杂技、歌舞及民间各种音乐技艺的总称。

　　《隋书·音乐志》记载了天津街上百戏表演的盛况：“每岁正月，万国来朝，留至十五日，于端门外，建国门内……列为戏场。百官起棚夹路，从昏达旦，以纵观之。”

　　史载，参与百戏表演的演员都穿着锦绣做的戏服，为了做这种戏服，几乎用完了西安和洛阳两京库存的缯锦。

　　大业六年(公元610年)，隋炀帝又要与民同乐了。他下令从正月十五开始，再次在天津街盛陈百戏。

　　场面照例宏大，场景照例热闹。“戏场周围五千步，执丝竹者万八千人，声闻数十里，自昏至旦，灯火光烛天地。”

　　这次演出，一直持续到正月月底。身为皇帝的杨广，化装成百姓，夜夜挤在人群里看热闹。（洛报融媒·洛阳网记者 陈旭照）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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