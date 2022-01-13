全市党内法规和党委信息工作会议召开 杨骁出席并讲话

昨日，全市党内法规和党委信息工作会议召开，传达学习习近平总书记关于加强党内法规制度建设的重要指示、全国全省相关会议精神和市委工作要求，通报全市党内法规和党委信息工作排名情况，研究部署下步工作。

昨日，全市党内法规和党委信息工作会议召开，传达学习习近平总书记关于加强党内法规制度建设的重要指示、全国全省相关会议精神和市委工作要求，通报全市党内法规和党委信息工作排名情况，研究部署下步工作。

市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。市委常委、秘书长王军主持会议并作具体安排。

会议强调，要肯定成绩、深化认识，进一步扛牢政治责任，全面贯彻落实中央、省委、市委相关工作部署，扎实做好党内法规和党委信息工作。要明确目标、突出重点，聚焦落实“两个维护”、服务洛阳现代化建设、守牢安全稳定红线底线、保障和改善民生，完善党内法规制度体系；紧盯关键环节，注重调研论证，坚持分级审核把关，严格备案审查，提升党内规范性文件质量；抓住“关键少数”，加强宣传教育，强化跟踪问效，努力把党内法规制度优势转化为治理效能。要建全信息收集渠道，提升信息编报质量，守好紧急信息底线，为党总揽全局、协调各方提供精准信息服务。要提升能力、建强队伍，围绕市委提出的“四个能力”建设要求，持续补短板、强弱项，着力打造一支高素质党内法规和党委信息工作专门队伍。

会议要求，高质量推进党内法规制度建设，要把严守党的政治纪律和政治规矩摆在更加重要的位置，严格遵守党的各项纪律规定；要扛稳抓牢党内法规工作责任，确保文件制定高质量、文件落实全面到位；要坚持对精简文件情况实行动态监测，切实为基层减负赋能。高标准做好党委信息工作，要强化报送意识，完善工作机制，做好问题建议类信息报送，提高紧急信息报送时效，推动洛阳党内法规和党委信息工作不断开创新局面。

会议以视频会议形式召开，市委组织部、市科技局、孟津区、偃师区作了经验交流发言。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）