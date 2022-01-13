患病多年行动不便 丈夫成了她的“靠山”

携手相伴40多年，今年65岁的冯伟觉得，自己最大的福气是找了个好丈夫。由于她患病多年行动不便，67岁的丈夫黄金山成了她的“靠山”。

夫妻俩在聊天

携手相伴40多年，今年65岁的冯伟觉得，自己最大的福气是找了个好丈夫。由于她患病多年行动不便，67岁的丈夫黄金山成了她的“靠山”。

“咱俩是两口子，这么多年你对咱家的贡献也不小，可别说客气话。”黄金山笑呵呵地接过她的话头。

昨日上午，在位于涧西区青岛路二社区10号街坊的院子里，冯伟坐在轮椅上，黄金山推着她慢慢前行，两人穿着相同风格的“海魂衫”，有说有笑。“黄叔叔对冯阿姨特别好，这样的情景，我们在小区入户走访时经常见到。”看到这一幕，青岛路二社区工作人员说。

面色红润、满脸笑意，这是记者见到冯伟的第一印象。冯伟患有高血压、心脏病等慢性病，以前身体虽然不是很好，但生活还能自理。8年前，她被诊断为帕金森综合征之后，双手开始不听使唤，外出也需要依赖轮椅，于是，照顾她的任务就落在了黄金山的肩上。

“每天早晨6点半准时起床做饭，然后帮她穿衣、洗漱、吃饭，送小孙子上学，回家后推着她出门转一会儿，开始准备午饭；午休之后整理家务，准备晚饭，接小孙子放学……”黄金山看着冯伟，想了半天，总结出这样一张“时间表”。

“哪有这么简单，为了照顾我，他可没少操心。”听了丈夫的话，冯伟忍不住开口，语气里满是心疼。冯伟说，担心她晚上起夜时摔倒受伤，丈夫干脆将便壶放在卧室里，每天一早起床清理；天气凉了，他又花1000多元买了一个有加热功能的恒温坐便器。“我们的退休工资不高，可是他为了我，一点儿也不小气。”冯伟说。

黄金山的细心远不止这些。冯伟有时会控制不住身体向前倾倒，需要依靠拐杖支撑。记者留意到，两人家里的桌角、床头等处，都粘上了防撞条，这是黄金山粘的，以免冯伟因磕碰而受伤；走进卧室，床和坐便器的距离很近，冯伟起身后只需要用手扶着床边，再略微转身就能坐到坐便器上，安全又方便；卧室的床头柜上放着一个分药器，每个格子里都装着好几种药物，可是盖子上的字迹已经模糊不清了，“这是老伴儿每顿吃的药，这么多年我已经很熟悉了，不用写字也不会弄错。”黄金山说。

黄金山说，冯伟的母亲今年已经92岁了，前一阵子因为惦记闺女，老人专程从新乡老家赶来洛阳。临走时，她拉着黄金山的手说：“俺妞儿托付给你，俺放心。”

冯伟回忆，当年找对象第一次和黄金山交流时，自己就感觉他是一个性格好、有主见的人，慢慢他们越走越近，最终组建了家庭。如今几十年过去了，事实证明自己确实没有看错人，她在感动之余，想对丈夫说一句——“你辛苦了！”（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨岸柳 文/图）