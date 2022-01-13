洛阳今天晴天间多云 气温18℃到27℃

预计今天白天，洛阳全区晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级到4级，气温18℃到27℃。

本周，洛阳以晴好天气为主，最高气温维持在30℃左右，早晚温差较大，午后微热。

记者从市气象局了解到，根据最新气象资料分析，短期内高空有弱切变线，配合地面冷空气扩散。预计今天白天，洛阳全区晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级到4级，气温18℃到27℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天到多云，偏北风3级左右，气温17℃到30℃。

随着秋意渐浓，很多人都感受到了秋燥的威力，如嘴唇起皮、容易口渴、皮肤干燥等。为什么我们会感到干燥呢？一方面，很多人尚未从夏季炎热潮湿的天气中调整过来，饮食也没有调整过来，进入秋季后，天气日渐寒凉，就容易出现“燥”的症状；而到了冬季或者春季，人体已经适应了干燥的环境，所以燥的感觉没有秋季明显。另一方面，从气象学的角度分析，就算是持续晴好天气，秋天和夏天的干燥程度也有区别，主要是因为影响天气的系统不一样。夏天，我国大部分地区受副热带高压影响；秋天，盘踞上空的则是大陆高压。所以，夏天降水相对充沛，盛行的偏南风会把南部海域的湿空气带入内陆，增加空气湿度；秋天冷空气活跃，盛行偏北风，导致空气干燥。

预防秋燥，除了补充水分，还可以多吃些养肺润燥的食物，如百合、梨、山药等。也可以用川贝、杏仁、石斛等做袋泡茶饮用，以收到滋阴润肺、益气养阴的功效。预防皮肤干燥，可以适当用些润肤霜或润肤露，同时加强锻炼，增强身体抵抗力。昼夜温差较大时，要适当增补衣物，不要贪凉。此外，要注意调节情绪，保持积极向上的精神状态。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)