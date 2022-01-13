大河奔腾 潮涌河洛！洛阳奏响新时代“黄河大合唱”

黄河之水天上来！在河洛大地，伊洛河汇入黄河，照亮了“最早中国”的文明曙光，哺育着我们生于斯、长于斯的美丽洛阳。

小浪底库区景色如画

黄河之水天上来！在河洛大地，伊洛河汇入黄河，照亮了“最早中国”的文明曙光，哺育着我们生于斯、长于斯的美丽洛阳。

从文明源头出发，伴随着治黄兴黄的历史实践，洛阳在历史上多个时期都创造了令世人瞩目的辉煌。三年前，习近平总书记在河南召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，全景擘画黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的崭新蓝图。在新时代新阶段，重振洛阳辉煌迎来重大历史机遇。

宏伟擘画，纲举目张。当下，以黄河战略为牵引，洛阳产业发展迈向更高质量，城市建设拥抱更高品质，乡村振兴实现良好开局，生态优势更加厚植，黄河文化魅力彰显，处处展现蓬勃向上的生机活力，奏响了新时代“黄河大合唱”。

大抓保护治理 黄河生态换新颜

黄河湿地水鸟翔集

黄河小浪底大坝下游不远处，在黄河湿地成片的芦苇荡中，马朝红总是静静地躲藏着，手中不时切换望远镜、照相机。镜头里，各类鸟群惬意栖居，划出一道道优美的弧线。

生态环境好不好，鸟儿是用翅膀投票的。马朝红是黄河湿地国家级自然保护区孟津段的管护员，也是一位资深的观鸟人。20多年来，她在黄河湿地行走、观鸟。在她看来，观鸟，就是在关注母亲河。

在洛阳，以小浪底水利枢纽为界，大河出山入滩形成湿地，水道变宽、流速放缓，成为鸟儿的天堂。

鸟儿的青睐，缘于保护母亲河的决心和定力，也是生态幸福感的真切所在。住在黄河边的人都记得，多年前，黄河两岸曾遍布采砂场、养鱼塘，人守着黄河却走不到黄河边。

习近平总书记指出，治理黄河，重在保护，要在治理。洛阳坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，形成了“共同抓好大保护、协同推进大治理”的生动局面。

如今在洛阳，黄河干流连同伊洛瀍涧治理及山区小流域“两清一护”治理协同推进，堤防提升、灌区体系、引水补源、河道整治、生态修复、基础设施建设等一揽子工程落地实施，不仅有效保障了黄河流域安澜，而且重塑了洛阳生态屏障和绿色空间。

去年，287公里长的黄河生态廊道全线贯通，描绘了一幅荟萃山区峡谷、高峡平湖、平原滩区、美丽乡村等多样风貌的百里画廊。如今，越来越多的人走近黄河、亲近黄河、拥抱自然，感受母亲河生生不息的脉动。