伊电集团捐资300万元助668名学子圆梦

13日，伊电控股集团有限公司举行伊电公益基金第七届慈善助学捐赠仪式，668名应届高中毕业生获得资助金额300万元。

13日，伊电控股集团有限公司举行伊电公益基金第七届慈善助学捐赠仪式，668名应届高中毕业生获得资助金额300万元。

作为中国企业500强企业，近年来，伊电集团推进“聚焦实业、绿色发展、科技引领、产业报国”战略，聚焦风口产业，积极延链补链，加快产业升级，在引领区域铝工业和新材料产业协同发展方面发挥了重要作用。面对疫情和铝价大幅下滑、大宗原材料价格高位运行等不利影响，伊电集团始终不忘肩负社会责任，积极投身公益，积极参与文化教育、赈灾救助、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等社会事业。其中，已连续七年开展慈善助学活动，累计捐赠2000余万元，资助学生3180人。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 戴志刚 张伊冬)