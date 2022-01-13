有奖！参与美食投票即可获得景区门票、游玩项目、露营票

奖品超丰富！景区门票游玩项目、露营门票、美食饮品……只需两步！手把手教你参与抽奖！

奖品超丰富！景区门票游玩项目、露营门票、美食饮品……只需两步！手把手教你参与抽奖！ 奖品超丰富！景区门票 游玩项目、露营门票、美食饮品…… 只需两步！手把手教你参与抽奖！ 又是一年中秋佳节，月圆人团圆之时 家家户户相聚一起品美食、话家常 去哪聚餐？是个问题！ 谁是“伊滨十大美食”？由你来定！ 2022年度伊滨区“十大美食”评选 投票活动今日上线，持续至9月17日 每日参与投票 有机会参与线上抽奖 超多丰厚奖品等你参与 活动简介：为进一步宣传推介伊滨区优秀餐饮文化资源，展现全伊滨餐饮行业安全规范、饮食文化和服务理念，树立行业文明新风，传播行业正能量，助力餐饮文化产业高质量发展，示范区文化旅游发展中心联合洛阳网举办“寻味·伊滨——2022年度伊滨区‘十大美食’评选活动”，现将参评美食作品名单及简要公布如下，请广大群众积极参与，踊跃投票，评选出您心中的2022年度伊滨区“十大美食”。 投票时间：2022年9月10日——2022年9月17日 投票规则： 1、在“伊滨文旅”微信公众号开通投票渠道：点击菜单栏右下角“美食投票”进入活动页面，为您心中的2022年度伊滨区“十大美食”投票。 2、一个微信号每天限投一次，每次可投5个美食，超过5个无效。 3、每天投够5票后，即可参与抽奖。(每人每天只可抽取一次)。 4、网友中奖后需输入中奖人的手机号，点击领取后才可获得奖品核销码。 5、投票过程公开透明，投票结果公开显示。 6、严禁使用各种外挂程序刷票，一经查实，将取消其参评资格。 投票教程送上 快快参与进来！ 第一步：关注“伊滨文旅”微信公众号。 第二步：点击右下角“美食投票”，进入活动页面。 (1)点击下方“投票”按钮即可参与投票。 提醒：每人每天限投一次，每次需投5票。 (2)完成投票后，点击弹窗内的“点击此处抽奖”，进入抽奖页面。 (3)点击“刮奖区”，即可参与抽奖。 (4)如抽奖成功后，将显示以下页面。 在框内输入“中奖人手机号”，点击领取，即可领取中奖奖品。 提醒：在活动主页面右下角“我的奖品”可看到抽奖所中奖品。 投票不仅能推荐你心仪的美食 还有机会抽取超丰厚的奖品 景区门票、游玩项目、 露营门票、美食饮品 …… 快分享给亲朋好友 来为你喜欢的美食投票点赞 一起参与抽奖吧！