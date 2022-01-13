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有奖！参与美食投票即可获得景区门票、游玩项目、露营票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 伊滨文旅 2022.09.13 17:39
　　

奖品超丰富！景区门票

　　游玩项目、露营门票、美食饮品……

　　只需两步！手把手教你参与抽奖！

　　又是一年中秋佳节，月圆人团圆之时

　　家家户户相聚一起品美食、话家常

　　去哪聚餐？是个问题！

　　谁是“伊滨十大美食”？由你来定！

　　2022年度伊滨区“十大美食”评选

　　投票活动今日上线，持续至9月17日

　　每日参与投票

　　　有机会参与线上抽奖

　　　　超多丰厚奖品等你参与

　　活动简介：为进一步宣传推介伊滨区优秀餐饮文化资源，展现全伊滨餐饮行业安全规范、饮食文化和服务理念，树立行业文明新风，传播行业正能量，助力餐饮文化产业高质量发展，示范区文化旅游发展中心联合洛阳网举办“寻味·伊滨——2022年度伊滨区‘十大美食’评选活动”，现将参评美食作品名单及简要公布如下，请广大群众积极参与，踊跃投票，评选出您心中的2022年度伊滨区“十大美食”。

　　投票时间：2022年9月10日——2022年9月17日

　　投票规则

　　1、在“伊滨文旅”微信公众号开通投票渠道：点击菜单栏右下角“美食投票”进入活动页面，为您心中的2022年度伊滨区“十大美食”投票。

　　2、一个微信号每天限投一次，每次可投5个美食，超过5个无效。

　　3、每天投够5票后，即可参与抽奖。(每人每天只可抽取一次)。

　　4、网友中奖后需输入中奖人的手机号，点击领取后才可获得奖品核销码。

　　5、投票过程公开透明，投票结果公开显示。

　　6、严禁使用各种外挂程序刷票，一经查实，将取消其参评资格。

　　投票教程送上 快快参与进来！

　　第一步：关注“伊滨文旅”微信公众号。

　　第二步：点击右下角“美食投票”，进入活动页面。

　　(1)点击下方“投票按钮即可参与投票。

　　提醒：每人每天限投一次，每次需投5票。

　　(2)完成投票后，点击弹窗内的“点击此处抽奖”，进入抽奖页面。

　　(3)点击“刮奖区”，即可参与抽奖。

　　(4)如抽奖成功后，将显示以下页面。

　　在框内输入“中奖人手机号”，点击领取，即可领取中奖奖品。

　　提醒：在活动主页面右下角“我的奖品”可看到抽奖所中奖品。

　　投票不仅能推荐你心仪的美食

　　还有机会抽取超丰厚的奖品

　　景区门票、游玩项目、

　　露营门票、美食饮品

　　……

　　快分享给亲朋好友

　　来为你喜欢的美食投票点赞

　　一起参与抽奖吧！
[ 责任编辑：崔利利 ]
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