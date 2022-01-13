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2022年河南省特色生态旅游示范镇名单公布 洛阳5个乡镇上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 17:42

　　13日，记者获悉，河南省文化和旅游厅日前公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，洛阳5个乡镇上榜。

　　据介绍，为持续推动全省乡村旅游提质发展，培育建设一批旅游特色鲜明、文化内涵丰富、设施配套完善的乡村旅游目的地，河南省文化和旅游厅组织开展了2022年河南省特色生态旅游示范镇认定工作，共认定50个河南省特色生态旅游示范镇。洛阳入选的5个乡镇分别是：洛宁县故县镇、栾川县潭头镇、汝阳县付店镇、嵩县黄庄乡、新安县仓头镇。

　　近年，洛阳依托原生态、纯天然的山水资源优势，大力发展生态旅游，打造了一批生态环境良好、旅游特色鲜明的乡村旅游目的地。下一步，洛阳将充分利用全市乡村、生态旅游资源优势，多元化推动、集群化发展、特色化建设、规范化管理，着力培育乡村旅游特色品牌，全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，以点带面带动全市乡村旅游高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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