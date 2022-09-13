石碑是历史变迁的实物见证，洛阳现存大量石碑文物，其中不少具有历史、文化和艺术的多重价值。这些石碑承载着文化精髓，对于弘扬河洛文化、挖掘旅游资源更有重大意义。

石碑是把功绩刻于土石之上、意在垂之久远的一种石刻。石碑由碑首、碑身、碑座三部分组成。相对于其他文物而言，石碑体积大，质量重，难以移动，易于毁损，保存难度较大。因此，历经千百年而能留存至今者，弥足珍贵。

2022年5月27日上午，文物工作者在瀍河区马坡村沐霖路旁发现一通明代石碑，上面记载了明正统二年，皇帝委派大臣前来祭奠兵部右侍郎李郁之母董氏的史料，为洛阳近期出土的重要石碑文物。

石碑是历史变迁的实物见证，洛阳现存大量石碑文物，其中不少具有历史、文化和艺术的多重价值。这些石碑承载着文化精髓，对于弘扬河洛文化、挖掘旅游资源更有重大意义。

辟雍碑

1931年，在今伊滨区佃庄镇境内辟雍遗址发现巨碑一通，通高3.22米、宽1.10米、厚0.30米。碑额隶书“大晋龙兴皇帝三临辟雍皇太子又再莅之盛德隆熙之颂”23字，碑文隶书，30行，行56字，共1500余字，刻立于晋咸宁四年(公元278年)。1974年，又在辟雍遗址发现碑座，后与碑身合为一体，现保存于距辟雍遗址不远的佃庄镇东大郊村。西晋辟雍碑在我国文化教育史、书法艺术史上占有重要地位。

何为辟雍？一般认为，辟雍即太学，因四周有水、形如璧环而得名，是天子用来“行礼乐、宣德化”的地方。

据碑文载，晋武帝司马炎曾三临辟雍，太子司马衷(后来的晋惠帝)曾两莅辟雍。据碑文记载，当时的太学生“东越于海，西及流沙，并时集至，万有余人”，可见西晋太学之盛。八王之乱”导致西晋一蹶不振，走向灭亡，洛阳宫殿及太学等建筑早已化为烟尘，唯有埋在地下的辟雍碑完整如初。