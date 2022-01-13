专项规划公布！涉及洛阳这8所高中

近日，洛阳市自然资源和规划局网站发布洛阳市城区近期高中外迁专项规划，全文如下： 近日，洛阳市自然资源和规划局网站发布洛阳市城区近期高中外迁专项规划，全文如下： 洛阳市城区近期高中外迁专项规划批后公布 一、项目名称：洛阳市城区近期高中外迁专项规划 二、基本情况：为做好城市区教育资源优化布局工作，保障高中外迁合理落位，结合各层级政策文件要求及洛阳现实需求，以我市中心城区为规划范围编制完成《洛阳市城区近期高中外迁专项规划》(以下简称“规划”)。规划已经市政府批复同意实施，现按照相关法律法规要求批后公告。 规划主要内容 (1)总体布局 共规划布局的8处点位，合计占地1744亩，涉及西工区1处、老城区1处、瀍河区1处、洛龙区2处、伊滨区3处。 8处点位均匀分布于城市周边，空间资源各具特色，在满足高中迁建需求的同时，对周边发展将具有巨大的带动作用。 (2)点位概况 老城区葛家岭学校，东至规划路，南至规划路，西至龙光路，北至规划路，占地面积163亩。 西工区红山学校，东至周山大道，南至香叶路，西至蒋沟街，北至用地界，占地面积150亩。 瀍河区杨湾学校，东至康乐街，南至规划路，西至九都东路，北至中州东路，占地面积228亩。 洛龙区丰李学校，东至龙山大道，南至伊洛西路，西至东坡路，北至丰北路，占地面积163亩。 洛龙区花园学校，东至龙门大道，南至林苑路，西至定鼎门街，北至南山大道，占地面积182亩。 伊滨区吉庆学校，东至柿园街，南至申明路，西至武屯街，北至吉庆路，占地面积167亩。 伊滨区兰台学校，东至柿园街，南至兰台路，西至武屯街，北至王府路，占地面积228亩。 伊滨区中等职业学校，东至武屯街，南至王府路，西至玉泉街，北至康庄路，占地面积463亩。 (3)办学规模 7所普通高中均按60班3000人进行标准化规模控制，中等职业学校按9300人规模进行用地预留。 (4)用地管控 对以上8处地块进行“图则式”管控，明确迁建地块用地界线、用地性质、建设强度、绿地率、建筑限高等控制性指标，作为项目用地申报、审批、建设等法定依据。 ⑥