联东U谷·国际企业港项目加紧推进

9月13日，在伊滨区联东U谷·国际企业港项目建设现场，工人正加紧施工。 9月13日，在伊滨区联东U谷·国际企业港项目建设现场，工人正加紧施工。 该项目位于伊滨区科技大道与东棘街交叉口，规划总建筑面积约13万平方米。目前，项目22栋楼已全部封顶。 该项目定位为以新材料、新一代信息技术为主导产业，光电元器件、智慧物联两大产业集群为主，打造伊滨科技城高端智造科技产业园区。项目建成运营后将成为集生产、研发、企业总部一体化的科技产业集聚高地。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 倪睿 摄）