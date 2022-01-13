涧河岸边步道损坏 建设单位正申报修理

近日，有市民反映，涧河西岸有一处步道被水冲坏，希望有关单位尽快维修。

近日，有市民反映，涧河西岸有一处步道被水冲坏，希望有关单位尽快维修。

步道损坏现场情况

市民王女士说，目前，涧河两岸风景秀丽，是市民休闲锻炼的好去处。但是，她发现，在丽春路南侧的涧河西岸边，有一处步道被雨水冲坏，且长时间无人修理。

“我最早是在今年5月发现的，当时，这处步道只是被雨水冲坏了一部分，由于没有及时维修，随后几场雨又加剧了损坏情况。”王女士说。

7日，记者在现场看到，在这处步道西侧的坡上，不断有水流下，散发着异味；步道上有一大片积水，行人只能踩着积水中的几块砖通过；附近护栏也有损坏，只拉了几条警戒线防护。

“步道损坏影响了周边环境和大家正常通行，我已好几次见过有人在这里滑倒。”王女士说，她希望有关单位尽快进行维修。

随后，记者从有关单位获悉，这处步道是涧河综合治理工程的一部分，目前工程还未完成，步道未移交给辖区政府管理，仍由建设单位负责。目前，建设单位已安排人员到现场进行核实处理，正在按程序申报修理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）