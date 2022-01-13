后续报道：办事处积极介入，卫生死角已清理

近日，家住涧西区的畅女士反映，她所在的住宅楼旁有一个卫生死角，希望有人帮忙处理。7日，畅女士告诉记者，报道已引起有关部门重视，事情已圆满解决。

近日，家住涧西区的畅女士反映，她所在的住宅楼旁有一个卫生死角，希望有人帮忙处理。(详见《家门前的卫生死角 居民希望有人处理》)7日，畅女士告诉记者，报道已引起有关部门重视，事情已圆满解决。

“湖北路街道办事处工作人员在得知情况后，马上到现场查看，并找来吊车、工人，对我家旁边这个卫生死角进行清理，目前已经清理干净了。”畅女士说，感谢湖北路街道办事处、《洛阳晚报》帮助她解决了这个生活难题。

湖北路街道办事处相关负责人表示，这个卫生死角比较隐蔽，他们接下来会对此持续关注。“如果再发现有人往这里丢弃垃圾，我们会进行调查，并对丢弃垃圾的人进行教育、制止。”该负责人说。

小区物业好不好，居民最有发言权。本栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。

栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）