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全国“人民满意的公务员集体”殊荣背后
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:36

　　听闻洛龙区开元路街道办事处收获全国“人民满意的公务员集体”荣誉，家住该街道天元社区的贾英萍伸出大拇指，由衷赞道——“实至名归”！

　　相隔不远的龙瑞B区10号楼，群众没掏一分钱就享受到加装电梯带来的便捷。看着小区今年增设的体育健身设施、改造后的便民超市，群众都说：“开元路街道采取的一系列便民举措，带来实打实的获得感，大伙很满意。”

　　日前，洛龙区开元路街道办事处被党中央、国务院表彰为“人民满意的公务员集体”，成为我市唯一获表彰的单位。

　　殊荣背后，是开元路街道始终以“人民满意”为标尺，认真落实市委市政府关于推进公共服务进社区的部署要求，扎实办好一件又一件社区群众关注的事，着力提升社区治理现代化水平的生动实践。

　　满意，源于对社区工作谋划早一步

　　秋高气爽，位于开元路街道辖区的厚德园社区体育公园到处是充满活力的身影。清晨时分，人们会聚集到这里休闲跑步；夜幕降临，小伙子们也会在灯光球场来几个三步上篮。

　　建设一批社区体育公园，是市委市政府与河南邓亚萍体育产业投资基金合作，在全国率先探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身体系，助力青年友好型城市建设的重要举措。

　　作为年轻人聚集度较高的街区，开元路街道积极响应号召，第一时间试点探索社区体育公园建设。正是由于早一步谋划，厚德园成为洛龙区首个改造提升的社区体育公园，令周边群众乐在其中。

　　老旧小区改造，也是市委市政府着力推进的一项重点民生工程。开元路街道辖区内有多个20年前新区开发建设时的安置小区，居民收入水平有限。如何既让这些群众享受老旧小区改造的“东风”，又尽量减少群众投入？

　　开元路街道坚持谋划在先，启动改造之初，就在模式创新上着力，探索“EPC+O”模式，以建成18年的龙瑞社区为试点，通过政策资金引导、社会资本运营，引入央企合作，盘活闲置资源，实现央企运营有盈利、集体经济有收入、政府投资最小化、群众收益最大化，实现老旧小区旧貌换新颜。

　　“电梯装好后，老人、孩子上下楼方便许多，最重要的是一分钱没花！”龙瑞B区业主张水军深有感触地说，要是没有党委政府想的高招，“一键上楼”的幸福想都不敢想。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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