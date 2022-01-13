洛阳今天晴天到多云 气温18℃到28℃

今天白天：全区晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风3级左右，气温18℃到28℃。

刚过去的中秋佳节，月圆人团圆。俗话说，“十五的月亮十六圆”，而今年中秋是“十五的月亮十五圆”。

天文专家在接受新华社记者采访时介绍，“十五的月亮十五圆”并不少见，从2021年到2023年，连续3年中秋都是这样。一般来说，满月出现在农历十四、十五、十六、十七都是正常的，其中以农历十五、十六居多。拿今年来说，满月一共12次，农历十五出现5次，农历十六出现5次，农历十七出现2次。明年将出现13次满月，农历十五出现4次，农历十六出现7次，农历十七出现2次。

从天文学上讲，当地球处于月球与太阳的中间位置，且月球处于地球的正后方时，我们在地面上看到的月亮是最圆的；当月球处于地球正前方时，我们在地面上就看不到月亮了。一般来说，我们把月亮圆缺的一个周期称为一个朔望月，把完全看不到月亮的一天称为朔日，定为农历的每月初一；把月亮最圆的一天称为望日，通常为农历的每月十五或十六。

朔望月的周期约为29.5天，大概每隔14.75天，月球就会转到地球的正后方。由于月球的公转轨道呈椭圆形，同时其公转轨道本身也在旋转，导致月球受到的地球引力不一样，公转速度也不均匀。因此，月球出现在地球正后方的时间有差别，有时稍快，可能就是十五的月亮十四圆；有时稍慢，可能就是十五、十六圆，甚至十七圆。

虽然月有阴晴圆缺，这是改变不了的自然规律，宋代大文豪苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟”却给我们以启迪，也成了中秋遥寄相思的千古绝句。

近期，洛阳整体将是秋高气爽的好天气，前期受高空切变线影响，南部山区多局地阵雨，后期高空有短波槽活动，云系增多。其中，19日受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，有一次小雨天气过程。

今天白天：全区晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏北风3级左右，气温18℃到28℃。

今天夜里到明天白天：全区晴天间多云，偏北风2级到3级，气温17℃到27℃。

15日(周四)：晴天间多云，气温18℃到29℃。

16日(周五)：多云间晴天，气温19℃到30℃。

17日(周六)：晴天间多云，气温20℃到31℃。

18日(周日)：晴天到多云，气温21℃到31℃。

19日(周一)：多云到阴天有阵雨，气温18℃到26℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)