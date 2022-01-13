洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

团市委积极开展助学活动 300名大学生、875名中小学生获资助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:40

　　近日，记者从团市委获悉，团市委启动以“喜迎二十大 圆梦新时代”为主题的洛阳市希望工程圆梦行动，为2022年参加高考并被全日制普通高等院校录取的困难家庭大学新生或特殊情况在校大学生提供助学金。

　　据统计，截至目前，全市已有300名大学生获资助，累计资助金额170余万元。同时，团市委还积极配合省青少年发展基金会、省希望工程办公室，承办“希望工程1+1——幻方助学计划”，为栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县、宜阳县五个县共计875名中小学生提供80余万元助学金。

　　此外，为促进学校提质，团市委积极推动我市11所希望小学获省希望工程办公室、省青少年发展基金会捐赠的红色书籍、红色宣传展板、《快乐少年报》等；推动我市151所公办农村学校成功安装“新世纪希望故事汇”项目，为学生播放中外经典文学名著、红色故事等，为他们提供心理陪伴，帮助他们拓宽视野，助力农村学子健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋君毅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河国家文化公园（西区）项目...
  • 中秋假期，黄河湿地风景怡人【组图】
  • 中秋节期间 洛阳交警严查酒驾不放松
  • 最新通知！洛阳住房公积金政策有变
  • 木星伴月【组图】
  • 涧西区15个特色街区已有部分效果初显
  • 健身休闲享乐趣 社区体育公园度假期【...
  • 全省首批！洛阳大数据产业园获评省级示范
  • 明晚央视10套《探索发现》栏目将首播...
  • 2022中国·豫西（洛阳）第19届金秋汽车...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    中秋月儿明

    洛浦秋色

    朱瀛湖的日落时分

    八月桂花香
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605