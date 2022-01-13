团市委积极开展助学活动 300名大学生、875名中小学生获资助

近日，记者从团市委获悉，团市委启动以“喜迎二十大 圆梦新时代”为主题的洛阳市希望工程圆梦行动，为2022年参加高考并被全日制普通高等院校录取的困难家庭大学新生或特殊情况在校大学生提供助学金。

近日，记者从团市委获悉，团市委启动以“喜迎二十大 圆梦新时代”为主题的洛阳市希望工程圆梦行动，为2022年参加高考并被全日制普通高等院校录取的困难家庭大学新生或特殊情况在校大学生提供助学金。

据统计，截至目前，全市已有300名大学生获资助，累计资助金额170余万元。同时，团市委还积极配合省青少年发展基金会、省希望工程办公室，承办“希望工程1+1——幻方助学计划”，为栾川县、洛宁县、汝阳县、嵩县、宜阳县五个县共计875名中小学生提供80余万元助学金。

此外，为促进学校提质，团市委积极推动我市11所希望小学获省希望工程办公室、省青少年发展基金会捐赠的红色书籍、红色宣传展板、《快乐少年报》等；推动我市151所公办农村学校成功安装“新世纪希望故事汇”项目，为学生播放中外经典文学名著、红色故事等，为他们提供心理陪伴，帮助他们拓宽视野，助力农村学子健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋君毅）