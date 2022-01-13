洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“99公益日”我市筹集善款6131.41万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:40

　　昨日，记者从市慈善总会获悉，2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”活动已收官，我市筹集善款6131.41万元。

　　据介绍，9月4日至9日，我市号召社会各界为乡村振兴献爱心，共筹集善款6131.41万元，其中线上3629.19万元、线下2502.22万元，首次出现了2个“千万元县(区)”、4个“百万元镇(街道)”，参与总人数超过100万人次。

　　据悉，我市今年以“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”为母项目，延伸9个子计划，涵盖扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护等多个领域，彰显了洛阳人民和衷共济的大爱情怀。

　　2022年是洛阳市慈善总会连续第五年参加全省的“99公益日”活动。近年来，在市委市政府坚强领导下，在社会各界大力支持下，洛阳市慈善事业取得了长足进步，慈善力量在打赢脱贫攻坚战、支持民生保障、助力疫情防控、参与防汛救灾等方面，发挥着重要作用。

　　自9月4日活动启动以来，全市各行各业迅速掀起公益募捐热潮，涌现出一批爱心企业、爱心乡镇，大家齐心协力共筑大爱之城。

　　在栾川，县慈善总会发放活动倡议书6万余份，组织各小组到分包的乡镇、企业、机关、学校、医院、社区等地走访宣传；联合美团平台开展宣传动员活动，组织20余人每天骑行到各社区宣传“99公益日”活动内容，营造全民参与的氛围。

　　在偃师，区慈善协会逐村开展慈善专场戏曲表演、红色电影播放，在活动间隙向广大村民播放专题宣传片，发放宣传彩页及倡议书，介绍“99公益日”活动情况，使慈善工作深入人心；同时，围绕群众所需所盼、热点难点，确定了“灾后重建兴咱家山化”“兴善举暖乡村学子”“扶弱济困共享幸福生活”等3个项目，确保所募集善款用到人们的心坎上。

　　“爱的传递永不落幕，慈善事业是全民参与的义举，要平民化、常态化。”市慈善总会会长甘茹华说，筹集善款只是慈善项目救助工作的第一步，如何将善款用到实处、解困难群众燃眉之急才是项目实施的关键。不仅如此，还要持续推进公益慈善服务，以社区、群众需要为出发点和落脚点，充分发挥社区、社会组织和志愿者联动作用，大力开展各类慈善活动，打造具有影响力的慈善示范社区。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰)

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河国家文化公园（西区）项目...
  • 中秋假期，黄河湿地风景怡人【组图】
  • 中秋节期间 洛阳交警严查酒驾不放松
  • 最新通知！洛阳住房公积金政策有变
  • 木星伴月【组图】
  • 涧西区15个特色街区已有部分效果初显
  • 健身休闲享乐趣 社区体育公园度假期【...
  • 全省首批！洛阳大数据产业园获评省级示范
  • 明晚央视10套《探索发现》栏目将首播...
  • 2022中国·豫西（洛阳）第19届金秋汽车...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    中秋月儿明

    洛浦秋色

    朱瀛湖的日落时分

    八月桂花香
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605