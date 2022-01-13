“99公益日”我市筹集善款6131.41万元

昨日，记者从市慈善总会获悉，2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”活动已收官，我市筹集善款6131.41万元。

昨日，记者从市慈善总会获悉，2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”活动已收官，我市筹集善款6131.41万元。

据介绍，9月4日至9日，我市号召社会各界为乡村振兴献爱心，共筹集善款6131.41万元，其中线上3629.19万元、线下2502.22万元，首次出现了2个“千万元县(区)”、4个“百万元镇(街道)”，参与总人数超过100万人次。

据悉，我市今年以“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”为母项目，延伸9个子计划，涵盖扶弱济困医疗救助、慈善助学、夕阳红助老帮扶、心系国防关爱军人、呵护生命应急救援、农业产业帮扶、美丽乡村建设、幸福家园村社互助、客家文化遗址保护等多个领域，彰显了洛阳人民和衷共济的大爱情怀。

2022年是洛阳市慈善总会连续第五年参加全省的“99公益日”活动。近年来，在市委市政府坚强领导下，在社会各界大力支持下，洛阳市慈善事业取得了长足进步，慈善力量在打赢脱贫攻坚战、支持民生保障、助力疫情防控、参与防汛救灾等方面，发挥着重要作用。

自9月4日活动启动以来，全市各行各业迅速掀起公益募捐热潮，涌现出一批爱心企业、爱心乡镇，大家齐心协力共筑大爱之城。

在栾川，县慈善总会发放活动倡议书6万余份，组织各小组到分包的乡镇、企业、机关、学校、医院、社区等地走访宣传；联合美团平台开展宣传动员活动，组织20余人每天骑行到各社区宣传“99公益日”活动内容，营造全民参与的氛围。

在偃师，区慈善协会逐村开展慈善专场戏曲表演、红色电影播放，在活动间隙向广大村民播放专题宣传片，发放宣传彩页及倡议书，介绍“99公益日”活动情况，使慈善工作深入人心；同时，围绕群众所需所盼、热点难点，确定了“灾后重建兴咱家山化”“兴善举暖乡村学子”“扶弱济困共享幸福生活”等3个项目，确保所募集善款用到人们的心坎上。

“爱的传递永不落幕，慈善事业是全民参与的义举，要平民化、常态化。”市慈善总会会长甘茹华说，筹集善款只是慈善项目救助工作的第一步，如何将善款用到实处、解困难群众燃眉之急才是项目实施的关键。不仅如此，还要持续推进公益慈善服务，以社区、群众需要为出发点和落脚点，充分发挥社区、社会组织和志愿者联动作用，大力开展各类慈善活动，打造具有影响力的慈善示范社区。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰)