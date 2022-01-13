2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在洛阳举行

10日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在我市举行。

10日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在我市举行。

省委网信办副主任赵小平，共青团河南省委副书记王海萍，市委副书记、政法委书记杨骁参加活动。

杨骁表示，近年来，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的重要指示精神，积极发挥互联网意识形态斗争主阵地作用，向青年群众宣讲新思想、新理念、新政策，持续提升青少年的网络安全意识和防范水平，筑牢了青少年网络安全防线。希望青少年坚守法律的底线，做网络法治的建设者；强化安全意识，做网络安全的维护者；崇尚社会公德，做网络文明的推动者；唱响网络主旋律，做网络正能量的传播者，争做新时代好网民。全市各级网信部门、各级团组织要认真贯彻落实上级部署要求，积极应对网络安全挑战，充分发挥青少年群体的网络生力军作用，推进我市网络安全工作再上新台阶。

王海萍指出，做好全省青少年网络安全工作事关青少年健康成长发展，事关网络强国建设，需要全省各界齐参与、共担责，更需要各级团组织、广大青少年敢担当、勇作为。广大青少年要自觉提升网络素养，争当文明用网标兵，主动维护网络安全，争当网络空间卫士，发挥青年创新优势，争当网络强国先锋，成为建设国家创新高地、实现网络强国的坚强骨干。全省各级团组织要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记关于网络强国的重要思想，牢记为党育人的职责使命，坚持服务党政大局、服务青少年健康成长，聚合网络安全“青力量”，共同维护安全美好的网络家园，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

此次活动由省委网信办、团省委主办，市委网信办、团市委、瀍河区委区政府、共青团瀍河区委、省青少年新媒体协会承办，洛阳·中关村协同创新中心协办。活动现场，还举行了2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日主题团日活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）