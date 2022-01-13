洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:39

　　10日上午，2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日活动在我市举行。

　　省委网信办副主任赵小平，共青团河南省委副书记王海萍，市委副书记、政法委书记杨骁参加活动。

　　杨骁表示，近年来，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作的重要指示精神，积极发挥互联网意识形态斗争主阵地作用，向青年群众宣讲新思想、新理念、新政策，持续提升青少年的网络安全意识和防范水平，筑牢了青少年网络安全防线。希望青少年坚守法律的底线，做网络法治的建设者；强化安全意识，做网络安全的维护者；崇尚社会公德，做网络文明的推动者；唱响网络主旋律，做网络正能量的传播者，争做新时代好网民。全市各级网信部门、各级团组织要认真贯彻落实上级部署要求，积极应对网络安全挑战，充分发挥青少年群体的网络生力军作用，推进我市网络安全工作再上新台阶。

　　王海萍指出，做好全省青少年网络安全工作事关青少年健康成长发展，事关网络强国建设，需要全省各界齐参与、共担责，更需要各级团组织、广大青少年敢担当、勇作为。广大青少年要自觉提升网络素养，争当文明用网标兵，主动维护网络安全，争当网络空间卫士，发挥青年创新优势，争当网络强国先锋，成为建设国家创新高地、实现网络强国的坚强骨干。全省各级团组织要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记关于网络强国的重要思想，牢记为党育人的职责使命，坚持服务党政大局、服务青少年健康成长，聚合网络安全“青力量”，共同维护安全美好的网络家园，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　此次活动由省委网信办、团省委主办，市委网信办、团市委、瀍河区委区政府、共青团瀍河区委、省青少年新媒体协会承办，洛阳·中关村协同创新中心协办。活动现场，还举行了2022年国家网络安全宣传周河南省青少年日主题团日活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐大运河国家文化公园（西区）项目...
  • 中秋假期，黄河湿地风景怡人【组图】
  • 中秋节期间 洛阳交警严查酒驾不放松
  • 最新通知！洛阳住房公积金政策有变
  • 木星伴月【组图】
  • 涧西区15个特色街区已有部分效果初显
  • 健身休闲享乐趣 社区体育公园度假期【...
  • 全省首批！洛阳大数据产业园获评省级示范
  • 明晚央视10套《探索发现》栏目将首播...
  • 2022中国·豫西（洛阳）第19届金秋汽车...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    中秋月儿明

    洛浦秋色

    朱瀛湖的日落时分

    八月桂花香
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605