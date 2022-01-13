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2022中国·豫西（洛阳）第19届金秋汽车博览会落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.13 08:22

　　昨日，为期4天的2022中国·豫西(洛阳)第19届金秋汽车博览会在洛阳会展中心精彩落幕。不少市民趁着中秋假期前来选车、购车，掀起了洛阳车市的一波热潮。

　　“金九银十”一般是汽车销售旺季。今年以来，受疫情等多重因素影响，国内汽车销售市场趋冷。作为豫西地区规格最高、规模最大、展商最多、车型最丰富的车展品牌，为期4天的金秋汽车博览会交出了一份不错的成绩单。据统计，本届汽车博览会共吸引超60个品牌的近百家汽车经销商参加，展出了近千款热门车型，截至12日共销售超2000台汽车，对加快我市汽车消费市场复苏、提振市场消费信心发挥了积极作用。

　　本届汽车博览会是我市2022年“古都焕新”全民消费季系列活动的重要活动之一，由市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。

　　“国家多策并举的利好政策，再加上洛阳市2022年‘古都焕新’全民消费季系列活动，对市民购买新车每台最多补贴1万元的政策，极大地激发了市场活力，提振汽车消费市场。”组委会相关负责人介绍。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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