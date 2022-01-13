全民参与，筑牢网络安全“防火墙”——洛阳市承办2022年国家网络安全宣传周河南省活动综述

没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

市民在体验“网络信息打靶”

没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

在刚刚过去的一周，洛阳市承办2022年国家网络安全宣传周河南省活动，一场“网络安全为人民，网络安全靠人民”的网络盛宴在河洛大地上演。

一系列主题鲜明、形式多样、内容丰富的宣传活动，在河洛大地掀起了全民关注网络安全的热潮，营造出网络安全人人有责、个个参与，共同守护清朗网络空间的浓厚氛围，让共同维护网络安全理念深入人心，打造了“永不落幕”的网络安全宣传周。

我市高度重视网络安全周活动，明确提出开展网络安全宣传周系列活动的重点内容、重要活动和具体要求。全市上下积极行动、统一谋划、加强协作，为2022年国家网络安全宣传周河南省活动的顺利开展奠定了坚实的组织基础。

形式多样内容新。网络安全周期间，洛阳举行了丰富多彩、形式多样的活动，以老百姓喜闻乐见的形式，以大家愿意看、看得懂、记得住的形式和内容，不断筑牢网络安全的“防火墙”。

市民参观科普互动展区

参观隋唐大运河文化博物馆，网络安全科技展、网络安全主题书画展、网络安全展览会三大展览各有特色，50余幅市民群众以网络安全为主题创作的书画作品表达了大家维护网络安全的共同愿望，国内省内一线网络安全厂商展示数百项先进网安产品、技术展项，3000余名市民通过科技展提供的互动体验项目和知识宣讲的方式感受身边的网络安全。