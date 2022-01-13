夏铸九鼎（二里头与夏文化）

夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

网格纹铜鼎 （资料图片）

夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

比如，古语云：“国之大事，在祀与戎。”夏人为何祀龙、如何征战，九鼎、牙璋究竟有什么作用？也许当你来到洛阳夏都二里头遗址，很多问题就有了答案。

镇国之宝说九鼎

从夏王朝开始，华夏文明进入了青铜时代。

洛阳夏都二里头遗址出土了不少青铜器，其中青铜鼎只有一件，就是网格纹铜鼎。它个头不大，造型古朴，是迄今考古发现最早的青铜鼎，被誉为“华夏第一鼎”。

按考古学的说法，人类文明可分为三个阶段，即石器时代、青铜时代和铁器时代。我国的青铜时代从公元前2000年前后开始，到战国时期结束，包括夏、商、周三代。

青铜是铜与锡、铅等的合金。鼎本是寻常物件，用来烹煮食物，当它从陶鼎变成青铜鼎，就有了礼器的功能。九鼎代表国家和王权，更是夏、商、周三代的镇国之宝。今天，形容说话分量极重时，人们会用到一个成语，就是“一言九鼎”。

九鼎为何有如此崇高的地位？这得从它的铸造者说起。据《史记》《汉书》等记载，大禹治水成功后，将天下分为九州，并“收九牧之金，铸九鼎”，九鼎就是天下九州的象征。也有说法认为九鼎是大禹的儿子夏启所铸，如《墨子》中就称“昔者夏后开(启)使蜚廉折金于山川，而陶铸之于昆吾”。

大禹是夏王朝的奠基者，夏启则被视为夏王朝的开国之君。无论他们父子俩谁铸九鼎，都对华夏文明有着非同寻常的意义。

东晋时的王嘉曾在《拾遗记》中说，九鼎分阴阳，也象征国运，平时鼎中贮满水，可用来占卜吉凶。他举例称：“当夏桀之世，鼎水忽沸。及周将末，九鼎咸震。皆应灭亡之兆。”

昔三代之居(君)，皆在河洛之间。商灭夏后，曾迁九鼎于商；周灭商后，又迁九鼎于洛。周公营洛，“居九鼎焉”，史称定鼎洛邑。他在这里制礼作乐，奠定了周王朝八百年的基业。

尽管史书对九鼎多有记载，然而，今天人们已很难说清九鼎的样子。因为到东周灭亡时，九鼎已下落不明。有人认为王权衰微，天下纷争，诸侯觊觎天子之位，是九鼎失踪的一个重要原因。

九鼎“定居”周王城

东周前期称春秋，后期称战国。当时，第一个挑战王权、觊觎九鼎的人，是春秋时期的楚庄王。

据《左传》记载，公元前606年，楚庄王仗着国力强盛，以伐陆浑戎为名率大军北上，直抵周王城附近的洛水之畔。周定王无奈，派王孙满前去劳师，楚庄王则故意问起九鼎的大小、轻重，对象征王权的九鼎表现出莫大的兴趣。

面对楚庄王的挑衅，王孙满委婉地敲打他说，周王朝定鼎洛邑，“卜世三十，卜年七百”，这是天命，不可违抗。如今周德虽衰，但天命未改，因此“鼎之轻重，未可问也”。

楚庄王还嘴硬，说楚国想铸九鼎易如反掌，但他也不得不承认，得天下确实“在德不在鼎”。想想晋、齐、秦等诸侯强国环伺，自己称霸中原的时机尚不成熟，他只好悻悻地退兵。

战国初期，秦惠王效仿楚庄王“问鼎中原”，也发兵到洛阳欲夺九鼎。见周天子为此忧心忡忡，大臣颜率便去向齐国求援。他对齐王说：“秦国不讲道义，只要您肯发兵，天子宁愿将九鼎交给齐国。”

齐王大喜，立刻发兵吓退秦军，随后便想到洛阳求取九鼎。颜率问：“不知您要从哪条路将九鼎运到齐国？”齐王说：“我想借道魏国。”颜率说：“不行啊，魏国早就想得到九鼎，从那儿走九鼎就出不来了！”

齐王想了想，说：“那我就借道楚国。”颜率马上摆手：“走楚国更不行，您也知道，楚国为得到九鼎可是谋划很久了！”

齐王问：“那我该怎么办？”颜率说：“以前周人灭商，得到九鼎，一只鼎就要用9万人才能运走。只要您有实力，定好路线，随时可以去取九鼎。”齐王这才知道自己上了当，不再惦记九鼎。

日益强大的秦国却始终不忘求取九鼎。公元前307年，秦武王攻占宜阳后来到周王城，要试试鼎的轻重。他用力举起“龙文赤鼎”的雍州鼎，结果被鼎砸伤，死在洛阳，可见此时九鼎尚在。几十年后，秦灭东周，九鼎的下落却成了千古之谜。

女皇明堂再铸鼎

九鼎是夏、商、周三代的镇国之宝，秦国也觊觎了很久。按理说秦灭周后，会把九鼎运往秦都咸阳，可后来秦始皇未见九鼎，“泗水捞鼎”也无功而返，九鼎从此下落不明。

在《史记》中，司马迁有两种关于九鼎下落的记载，一种是秦灭周后，九鼎入秦；一种是“鼎没于泗水彭城下”，即沉入泗水不见了。公元前219年，秦始皇于彭城(今江苏徐州)斋戒祈祷，派上千人到泗水捞鼎，却连鼎的影子也没见到。有学者认为，秦始皇之所以改用传国玉玺，就是因为没有得到九鼎。

那么，九鼎究竟去了何处？没有人能说清。清代有学者提出，战国晚期，诸侯对九鼎虎视眈眈，周王室无力自保，便将九鼎销毁铸钱，对外则声称九鼎不知去向，以免诸侯再来争抢，惹出祸端。这种说法也站不住脚，因为九鼎代表天命所在，周王室岂能甘心如此自毁？

随着时间的推移，九鼎的地位渐被传国玉玺取代，但后世仍有“不走寻常路”的帝王重铸九鼎，比如武则天和宋徽宗。

公元690年，女皇武则天在洛阳登基，建立了武周政权。数年之后，她重建明堂，号通天宫。《资治通鉴》中记载，神功元年(公元697年)，“夏四月，铸九鼎成，徙置通天宫……共用铜五十六万七百余斤”。当时，武则天还想以“黄金千两涂之”，有大臣进谏称九鼎贵在质朴天然，不宜装饰黄金，武则天这才作罢。

武则天将九鼎列于明堂，还为此作了《曳鼎歌》。崇宁四年(公元1105年)三月，宋徽宗在汴京重铸九鼎，“用金甚厚”，并取九州水土置于鼎中。后来，这些鼎都没了下落。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)